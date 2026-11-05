Topi a scuola: l’istituto Giua resta chiuso sino a giovedì 

La presenza di topi a scuola porta alla decisione di chiudere l’istituto Giua ad Assemini. Iniziativa arrivata dopo altri avvistamenti nei giorni precedenti in più ambienti dell’edificio, tanto da far emergere interrogativi sulle condizioni igienico-sanitarie generali. Così, dopo un sopralluogo delle autorità competenti, ieri un’ordinanza del sindaco Mario Puddu ha stabilito di fermare le attività sino al 12 novembre.

«A settembre qui ad Assemini abbiamo fatto eseguire un intervento di derattizzazione con la chiusura dell’istituto», spiega la dirigente scolastica Maria Romina Lai, «e abbiamo allertato immediatamente ogni volta che c’è stata una segnalazione di questo tipo». Poi il chiarimento sulle procedure previste per la chiusura: «Il dirigente ha il dovere di segnalare subito la situazione alle autorità competenti», poi «spetta al centro antinsetti effettuare il sopralluogo e valutare se sia necessario sospendere le attività. Io ho fatto tutto quello che si poteva».

Di diverso tenore le preoccupazioni espresse in un messaggio condiviso da più studenti: «La cosa che più ci amareggia è la sensazione che questa situazione venga sottovalutata», vi si legge, «mentre noi siamo tenuti a presentarci quotidianamente a scuola in una struttura le cui condizioni igieniche destano ormai serie preoccupazioni. Non vogliamo creare allarmismi ingiustificati ma nemmeno rimanere in silenzio davanti a una situazione che, se confermata nella sua effettiva gravità, non dovrebbe essere tollerata all’interno di nessun istituto scolastico».

Quindi la richiesta di verifiche e interventi tempestivi: «Siamo studenti e abbiamo il diritto di ricevere un’istruzione in un ambiente sicuro, pulito e rispettoso delle più elementari condizioni igieniche». E la conclusione: «Non stiamo chiedendo privilegi ma semplicemente il rispetto del nostro diritto alla salute e alla sicurezza».

Ora l’attenzione è rivolta agli interventi necessari per consentire il loro rientro in condizioni di sicurezza nell’istituto.

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