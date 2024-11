«Topi a scuola»: i bambini restano a casa 

Un grido improvviso in aula, lo spavento di bambini e bambine, poi la visione: un ratto si aggirava tra gli zaini durante l’ora di lezione. Succede nella scuola primaria Nanni Loy di via Schiavazzi, parte dell’Istituto comprensivo Randaccio Tuveri Don Milani Colombo. Un episodio che ha scatenato la rabbia dei genitori e portato ieri al boicottaggio delle lezioni. «I nostri figli sono circondati dai ratti: li hanno visti in aula e nei giardini. Questo non è accettabile», hanno denunciato le famiglie, chiedendo interventi immediati per garantire la sicurezza dei loro bambini.

La segnalazione

La vicenda inizia giovedì scorso, quando un ratto è stato avvistato in aula dagli alunni. «I bambini e le bambine hanno iniziato a urlare, terrorizzati», raccontano i genitori. Le insegnanti hanno cercato di mantenere la calma, spostando la classe in un’altra aula, ma l’accaduto ha lasciato il segno. La dirigente scolastica, Giovanna Porru, è stata subito informata e ha dichiarato di aver attivato le procedure necessarie già dal giorno successivo.

«Abbiamo segnalato subito l’accaduto alla Proservice della Città Metropolitana – spiega la dirigente –, che ci ha garantito un sopralluogo per lunedì. Così è stato». Ma per i genitori, l’intervento è arrivato troppo tardi.

«Noi discriminati»

Ieri mattina così le famiglie hanno deciso di non far entrare i propri figli a scuola. «Veniamo sempre discriminati, i nostri figli non sono di serie B», hanno ribadito durante un acceso confronto davanti ai cancelli.

La richiesta è stata fin da subito chiara: una derattizzazione tempestiva e, se necessario, la chiusura temporanea della scuola. «Vogliamo avere la certezza che i nostri figli siano al sicuro», hanno sottolineato.

«Nessuna traccia di topi»

In via Schiavazzi, per rassicurare i genitori, è arrivata anche l’assessora comunale alla pubblica istruzione, Giulia Andreozzi, spiegando loro l’esito del sopralluogo effettuato dalla Proservice. «Non è stata trovata alcuna traccia di infestazione – ha dichiarato –. Probabilmente si è trattato di un passaggio estemporaneo di un topo, che è entrato e uscito dall’edificio. Non ci sono segni di escrementi o altre evidenze. È stata comunque effettuata una pulizia accurata e posizionata un’esca all’esterno, per questo non è stato necessario chiudere la scuola».

Nonostante le rassicurazioni, i genitori rimangono in allerta. «L’attenzione sulla scuola è sempre troppo bassa, siamo stanchi di dover lottare per ottenere ciò che dovrebbe essere garantito», hanno denunciato. La tensione resta così alta, alimentata dal timore che la vicenda possa ripetersi.

