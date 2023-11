Topi a scuola, gli studenti stanno a casa 

Gli studenti dell’agrario Beccaria di Villamassargia stanno disertando le lezioni per la presenza di topi nella scuola.

Un’emergenza segnalata dalla scuola alla Asl (e alla Provincia) già dal 26 settembre ma che, a quanto pare, per difetti di comunicazione tra enti, inerzia e forse sottovalutazione del problema, è stata affrontata solo dall’8 novembre, e con scarsi risultati: la Asl aveva posizionato delle trappole che il giorno dopo risultavano già compromesse per la presenza di zucchero. «Arrabbiati - dicono gli studenti - perché tenuti all’oscuro di una situazione che, oltretutto, è stata affrontata malissimo». I ragazzi hanno incontrato la sindaca Debora Porrà che fino a poco prima era all’oscuro del problema. Dopo una sua visita alla scuola e una sortita alla Asl, lunedì è stata disposta una derattizzazione (senza chiusure della scuola) che dovrebbe concludersi oggi. «Non rientreremo finché non verrà certificato che non ci sono più topi, - dicono gli studenti - vogliamo anche che venga effettuata una sanificazione completa di tutti gli ambienti». Porrà è amareggiata: «Assurdo che non sia stato fatto subito quanto di dovere ingigantendo il problema, e che non sia stato avvertito il sindaco che, lo ricordo, è l’autorità sanitaria del Comune. Mi sento di appoggiare la richiesta di sanificazione totale fatta dagli stude nti».

