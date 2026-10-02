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Guspini.
03 ottobre 2026 alle 00:29

Topi a scuola, gli studenti del “Buonarroti” protestano ai cancelli 

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Dopo lo sciopero degli studenti del “Buonarroti” di Guspini, arrivano le prime risposte che aprono la strada verso la soluzione del problema dei topi. A innescare la nuova protesta, dopo quella di sabato scorso, è un altro episodio: dicono gli studenti di aver avvistato un roditore in una classe durante le lezioni. Ieri i ragazzi si sono ritrovati davanti ai cancelli di via Spano per mostrare cartelloni con messaggi chiari: «Topi presenti, soluzioni assenti». E ancora: «Via i topi, vogliamo una scuola sicura».

Il corteo si è poi spostato verso l’Asl e il Comune, che dopo aver ricevuto una delegazione ha contattato la Provincia. «È urgente ripristinare sicurezza e vivibilità dell'istituto scolastico», assicura la vicepresidente Maura Boi, che parla di un piano di azione articolato: «Il rapporto diretto tra rappresentanti di istituto, unito alla cooperazione con il Comune e l’Asl, ci ha permesso di agire con tempestività. Dopo il primo sopralluogo congiunto svolto giovedì, ieri la Provincia ha posizionato all'interno e all'esterno della scuola le esche rattobox». Per questo mese, in programma altri quattro interventi di controllo. Per evitare nuovi ingressi di topi, «lunedì un ulteriore sopralluogo per individuare ed eliminare fori, crepe o fessurazioni nelle murature».

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