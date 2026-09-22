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Via Beethoven.
23 settembre 2026 alle 00:37

Topi a scuola, chiusura forzata per una settimana 

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È di nuovo tempo di vacanze per gli alunni della scuola primaria di via Beethoven. Tutta colpa dei topi, avvistati sia all’esterno che all’interno dell’edificio che costringono alla chiusura per alcuni giorni per portare avanti il trattamento di derattizzazione.

Scuola off limits da oggi e ritorno in classe mercoledì 30 dopo avere effettuato tutti gli interventi di pulizia. I tecnici della Pro service incaricati dalla Città Metropolitana entreranno in azione oggi dalle 10,30 alle 11 per posizionare le esche. Giovedì ci sarà un primo controllo più o meno agli stessi orari. Controlli che poi proseguiranno anche nei giorni successivi per valutare il buon esito del trattamento. Le esche saranno poi ritirare martedì 29. Per tutta la durata del trattamento è vietato il transito di persone e animali nell’area interessata, non di dovranno in alcun modo toccare le esche e inoltre prima della riapertura dei locali, come si legge nell’ordinanza, <si dovrà provvedere all’aerazione e alle pulizie dei locali trattati; il personale addetto alle pulizie dovrà utilizzare guanti e idonei dispositivi di protezione individuale». Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Comune e la Pro service avevano avviato una serie di controlli nelle scuole proprio per evitare chiusure a causa dei ratti, ma purtroppo in via Beethoven il problema si è presentato in seguito.

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