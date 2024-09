Tony Hadley e l’eleganza di un crooner 

Una voce inconfondibile, potente e raffinata, quella dei vecchi tempi. Quella capace di far viaggiare nel tempo e rivivere la magia degli anni Ottanta. Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet ieri notte ha fatto vibrare l’Arena della Fiera, confermandosi come una delle sonorità maschili più autorevoli del pop internazionale e segnando il suo ritorno a Cagliari dopo sette anni. Un concerto travolgente, che ha portato quasi tutto il pubblico presente a lasciare il posto, alzarsi in piedi e raggiungere l’artista sotto al palco e a cantare e ballare con lui a squarciagola. Dopo il successo del tour swing "The Big Swing", che ha registrato il tutto esaurito in tre date e ha visto la presentazione del suo ultimo disco swing The Mood I’m In, Hadley ha deciso di tornare alle sue radici con il suo tour estivo, accompagnato dalla Fabulous TH Band.

Il leggendario cantante britannico, voce storica degli Spandau Ballet, ha ringraziato il suo ex gruppo «senza il quale non sarei qui con voi oggi, e con il quale ho trascorso anni meravigliosi» riportando tutto il fascino degli “eighties” sotto le stelle del capoluogo, regalando un viaggio indimenticabile tra grandi classici e nuovi successi. Un repertorio che ha attraversato quattro decenni di carriera, con brani diventati cult come "Through the Barricades", la hit "True" e l'inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra, "Gold". Ha ripescato tra alcuni brani del suo repertorio da solista e qualche iconica cover, come “Feeling good” – così ha chiuso la serata – e “We are the champions”. Cagliari ha risposto con calore, regalando a Hadley una standing ovation e riconoscendolo, ancora una volta, come uno dei musicisti più iconici degli ultimi 40 anni.