Tony Effe: dopo lo stop, la sorpresa  Capodanno al Palazzo dello Sport 

Alla fine un concerto di Tony Effe a Roma ci sarà, ma non al Circo Massimo. Con una mossa a sorpresa il trapper romano escluso dal concerto ufficiale del Campidoglio ha lanciato dai social l'annuncio di uno show per la notte di San Silvestro al Palasport dell’Eur. Non gratuito, come sarebbe stato quello di piazza, ma comunque a prezzo calmierato: 10 euro per tutti gli ordini di posti. Nella locandina del "Capodanno da Tony” l'artista alza il dito (indice) trionfante: «Ci vediamo a Capodanno al Palazzo dello Sport», scrive. E fioccano i commenti: «Circo Massimo vuoto», scrive un fan. Ma anche «Gualtieri non piangere».

Sberleffo al sindaco

Uno sberleffo al sindaco della Capitale che giorni fa aveva chiesto un passo indietro all'artista dopo che la sua partecipazione alla serata, peraltro da lui stesso annunciata giorni prima assieme all’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, era stata criticata da più parti. Canzoni, quelle di Tony Effe, che vengono additate come violente, misogine e sessiste. Una richiesta che però ha fatto crollare come un castello di carte tutto il cartellone del concerto, con le altre due star della serata - Mahmood e Mara Sattei - che hanno dato forfait a loro volta in solidarietà con Tony. Un effetto valanga contro la «censura» (che però Gualtieri nega di avere esercitato) che ha portato con sè numerosi altri artisti - da Giorgia a Noemi, a Emma - fino alla presa di posizione della stessa Fimi, l'associazione dei discografici italiani, che si è schierata per «la libertà di espressione non negoziabile». S'è aggiunto anche Ghali, che ha cancellato le sue foto da Instagram lasciandone una sola, quella dell'esibizione al Festival di Sanremo in cui si espresse contro il «genocidio a Gaza» e fu bersagliato dalle critiche con ben poca solidarietà dei colleghi. Il Campidoglio, in quello che ormai s'è trasformato in un dibattito sulla censura e l'arte, però tiene il punto:

Ma quale censura

«Censura è quella che tappa la bocca a chi sfida l’ordine costituito, mette in crisi il potere, grida verità scomode - sottolinea l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli - E c'è davvero poco di scomodo o coraggioso nel cantare che una donna gode solo quando l’uomo è violento. Parole compiacenti verso l'ordine costituito, quello patriarcale, che è vivo e vegeto». Anche Differenza Donna, l’associazione che gestisce il numero antiviolenza 1522, parla di «decisione giusta, doverosa e coerente».

E il Comune?

Resta il vuoto del concertone ufficiale. Oggi dovrebbe esserci una riunione, l'ennesima, per capire il da farsi. Al netto della concorrenza del concerto di Tony le ipotesi in campo non sono poi tantissime: un artista straniero, lontano dalle polemiche di casa nostra, sarebbe la soluzione migliore. Ma chi chiamare che non sia già impegnato a 10 giorni dal veglione? Altrimenti, c'è anche l'idea di un lungo dj set: una maxi-discoteca all’aperto per chi vuole solo ballare. Magari anche sulle note di “Sesso e Samba”.

