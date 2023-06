Tonno spiaggiato: ritardi e proteste 

E’ finito fuori rotta e si è spiaggiato a “La salina” a Calasetta, un tonno adulto, provocando anche qualche protesta per la rimozione della carcassa che è avvenuta dopo tre giorni. Ieri mattina, i dipendenti della ditta specializzata per lo smaltimento, coinvolta dalla Cosir, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, ha rimosso il pesante animale e lo ha avviato all’inceneritore. «Sono eventi eccezionali e fortunatamente rari - dice il vice sindaco Roberto Sinzu - quindi, non c’è stato nessun ritardo, se non quello di avviare le procedure previste per legge». Resta da capire per quale motivo il tonno ha perso il branco e soprattutto le cause della morte. Apparentemente non aveva nessun segno che potesse far pensare a una eventuale lotta con qualche cetaceo in mare aperto. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA