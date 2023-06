Tonno rosso, a Portoscuso si celebra la star del mare 

Un fine settimana all’insegna del gusto a Portoscuso per la cinquantunesima sagra del tonno. Un appuntamento che si rinnova da decenni, nella stessa località sul Lungomare con vista su porticciolo turistico e a due passi dal centro storico e dall’antica tonnara di Su Pranu, scrigno di tradizioni che fanno parte della storia di Portoscuso. Il protagonista assoluto sarà il tonno rosso, pescato dalle Tonnare Sulcitane di Portoscuso, preparato e servito dai soci della Pro Loco, che organizza l’evento col patrocinio del Comune.

Sul Lungomare

Dopo la cerimonia di apertura di ieri sera nella sala Fratelli Fois, con esperti di tonno, autorità e degustazione, oggi la sagra entra nel vivo. Questa sera, così come domani, a partire dalle 20 nella tavolate sul Lungomare regnerà il tonno con un menù ispirato alla tradizione e alla freschezza della materia prima: pasta con il sugo di tonno, tonno alla portoscusese, tonno in insalata, pane, vino, acqua, dolce e moscato per chiudere in bellezza. La Pro Loco è in fermento, gli ultimi preparativi e stasera si parte con l’edizione 51. «È la sagra che si svolge da più tempo – dice Maria Canu Plaisant, presidente della Pro Loco – la nostra comunità nasce con la pesca del tonno e questo filo non si è mai spezzato». Se si escludono due anni di stop per la pandemia, la sagra del tonno non ha conosciuto ostacoli, è una tradizione fissa.

L’antica tonnara

A proposito di tradizione e storia, prima di tuffarsi nella degustazione del tonno è possibile visitare l’antica tonnara di Su Pranu, tramite prenotazione, alle 18 e alle 19, con le guide dell’associazione Sa Fabbrica, sia oggi che domani. Per prenotare si può chiamare la Pro Loco al numero 0781-509504. La visita all’antica tonnara sarà un tuffo nel passato, nella tradizione e nella fatica dei tonnarotti che ancora trasuda dalle costruzioni antiche. Il tour parte dalla piazza della Chiesa, davanti al portone imponente di Su Pranu: una volta oltrepassato l’ingresso, si percorre l’ampio cortile affacciato sul mare fino ad arrivare all’arsenale costruito nel 1870: sono ancora presenti i vascelli usati dai tonnarotti per riportare a terra i tonni. La visita prosegue nella sala corpus, utilizzata per riporre il corpus appunto, cioè le reti della camera della morte, oltre alle attrezzature più grandi, e ancora si passa nella chiesetta di Sant’Antonio, il santo patrono dei tonnarotti, uno spazio recuperato qualche anno fa e che di nuovo ospita le funzioni religiose in occasione della festività del santo.

Su Pranu

Il tour alla scoperta di Su Pranu continua al piano superiore, dove in origine viveva il proprietario della tonnara. Ora vi è esposto l’archivio fotografico storico di Portoscuso, con tante foto in bianco e nero che ritraggono le attività tradizionali portoscusesi, inclusa la pesca del tonno con le mattanze. Proseguendo si arriva alla casa del Rais, il signore dei tonnarotti, in cui è possibile vedere anche una serie di modellini della Marina per poi scendere al piano terra a visitare la mostra dei lavori artigianali. «La visita guidata di Su Pranu dura un’ora, un’ora e mezza – dice Demetrio Sanna, presidente e guida dell’associazione Sa Fabbrica – si gira per la tonnara e si ascoltano le storie di questo luogo».

Spettacoli

La sagra vera e propria con la degustazione inizia alle 20, sia oggi che domenica, sul Lungomare Colombo. Saranno presenti anche stand espositivi di artigiani e produttori locali per far conoscere lo spirito di Portoscuso e del territorio. Non lontano dal punto degustazione è stato allestito il palco per gli spettacoli che animeranno la serata: oggi, a partire dalle 21.30, è previsto l’intrattenimento musicale della band Rock Side mentre domani, sempre sul palco del Lungomare, si esibirà il coro polifonico di Cagliari diretto dal maestro Fabrizio Gungui. «Senza tonno non esisterebbe Portoscuso, il nostro villaggio di pescatori si sviluppa con la pesca del tonno – dice il sindaco Ignazio Atzori – c’è un legame indissolubile con questa attività legata alla nostra storia, per questo la sagra è un appuntamento fisso per Portoscuso». Nell’aria si avverte il profumo invitante del tonno alla portoscusese, la sagra numero cinquantuno può cominciare.