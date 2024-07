Tonno e carignano, è festa a Carloforte 

Tonno pescato all’isola Piana, carignano delle cantine locali, musica per tutta la serata nella Tonnara della Punta: sono questi gli ingredienti della seconda edizione della Carloforte Wine Tuna Experience che domani animerà la notte della tonnara dell’isola di San Pietro. Un bis ispirato dalla valorizzazione delle eccellenze del Sulcis Iglesiente, abbinata ad un palcoscenico che profuma di storia e tradizione. L’evento è organizzato da Carloforte Tonnare Piam e da Live@t, la degustazione inizierà alle 20 a La Punta.

Scelte

Protagonista della serata un binomio vincente: tonno e carignano. Il tonno rosso è quello pescato dai tonnarotti nell’impianto dell’isola Piana, prodotto eccellente e chilometro zero, la tradizione sulcitana nel piatto, con le trofie al sugo di tonno e la capunada, un piatto tradizionale carlofortino ovviamente a base di tonno, con facussa e gallette. Anche l’elemento wine sarà locale, con il bouquet intenso del carignano. Saranno presenti le cantine di Santadi, Mesa, Sardus Pater, Calasetta, U Taborka, Euralsulcis.

Lo scenario

Anche lo scenario fa la differenza: tonno e vino saranno celebrati, con il ritmo della buona musica, nel cortile della tonnara. «Mio bisnonno Pasquale Pastorino comprò questo edificio nel 1880 - racconta Giuliano Greco, della Carloforte Tonnare Piam - per tanto tempo questo spazio è stato uno stabilimento per la trasformazione del tonno, qui veniva lavorato il tonno pescato, sempre da noi, nella nostra tonnara di Capo Altano. In parte veniva trasformato sotto sale e in parte sotto aceto, un’attività a cui hanno lavorato anche molte donne del territorio che con sapienza trasformavano questo prodotto pregiato. Negli anni Sessanta qui si producevano circa cinquantamila scatolette al giorno, ci lavoravano duecento persone da tutti i centri del circondario». Tradizione e storia plurisecolare, che è sempre andata di pari passo con il valore economico dell’attività. Da decenni La Punta è soprattutto il quartier generale della pesca del tonno a Carloforte, sotto la guida della famiglia Greco: qui si preparano le reti, qui si manutenzionano le imbarcazioni e si fanno tutti i preparativi prima della mattanza, fino a issare la bandiera di San Giorgio per annunciare a tutto il paese che la pesca è finalmente in corso.

Musica

La degustazione sarà accompagnata dalla musica dei The Red Strings e della Paolo Nonnis band, a seguire i Big Mama mentre a fine serata e per tutta la notte Dj set con Stefano Sciola

RIPRODUZIONE RISERVATA