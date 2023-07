Tonni bloccati, lavoro a rischio 

«Se il Ministero non sbloccherà la gabbia con 140 tonnellate di tonni, il 15 luglio saremo costretti a licenziare i nostri 40 dipendenti». Tonnare Sulcitane, la società di pesca e trasformazione del tonno rosso con quartier generale a Portoscuso, sta per mandare a casa tutti i suoi dipendenti perché per questioni amministrative la gabbia, con tutti i tonni già pescati all’interno, non può essere trasferita a Malta. Dalla società puntano il dito contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

La protesta

« Da oltre 30 giorni - si legge in una nota delle Tonnare Sulcitane - esclusivamente a causa delle inottemperanze amministrative della Direzione Generale della Pesca del Masaf che stanno inopinatamente ritardando il trasferimento di oltre 140 mila chili di tonno pescato ed attualmente in gabbia posta in stand by presso Capo Altano, il prossimo 15 luglio è il termine ultimo per consentire la partenza della gabbia con rimorchio». Una data che società e dipendenti, preoccupati per quello che potrebbe succedere nelle prossime ore, hanno segnato in rosso. Le centinaia di tonni che al momento si trovano nella gabbia di Capo Altano, pescati per essere poi trasportati nelle farm maltesi per l’allevamento, non potrebbe essere più venduti e, continuando a rimanere all’interno della gabbia, finirebbero per trasformarsi anche in un problema ambientale. Dopo il 15 luglio infatti «tale tonno diventerà, secondo la normativa comunitaria, illegale - scrivono nel comunicato le Tonnare Sulcitane - di conseguenza non potrà più essere vendibile e costituirà una minaccia ambientale se, senza alimentazione e in ambiente confinato, i tonni possono morire massivamente in prossimità delle coste di Carloforte e del litorale di Gonnesa e Portoscuso».

Le conseguenze

Le Tonnare Sulcitane sottolineano le conseguenze economiche dell’impossibilità di trasferire i tonni già pescati che da qualche settimana vivono all’interno della gabbia, in attesa di attraversare il Mediterraneo verso l’isola di Malta. «Questa situazione causerà la perdita di svariati milioni di euro - si legge - oltre alla ricaduta sociale immediata per almeno 40 famiglie delle maestranze che dal 15 luglio saranno licenziate dall’azienda».

Il tempo a disposizione è davvero poco, il termine per scongiurare il licenziamento di tutti i dipendenti è domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA