Tonnellate di reflui oleari sversati nel rio Quirra, frantoio nei guai

Diverse tonnellate di reflui oleari sversati sul terreno e nel Rio Quirra, in agro di Jerzu. Lo ha accertato la Guardia di finanza di Arbatax nel corso dei controlli contro gli illeciti ambientali. Il 3 novembre 2025 una pattuglia ha sorpreso in flagranza un uomo che, con un trattore agricolo dotato di un’autobotte da 6 tonnellate, stava sversando direttamente sul terreno i reflui della lavorazione delle olive. I liquidi erano stati sversati anche sul canale di scolo lungo il perimetro del fondo. Un tratto del canale risultava già completamente invaso dai rifiuti liquidi. I militari hanno sequestrato l’area e i mezzi utilizzati. I campioni prelevati sono stati analizzati con la collaborazione dell’Arpas. Nei giorni scorsi, le Fiamme gialle hanno notificato al legale rappresentante della società che gestisce l’oleificio l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Due i reati contestati: inquinamento ambientale, per la presunta compromissione e il deterioramento del suolo e dell’alveo, e la gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi. Colti nel fatto durante lo sversamento, gli operai avrebbero tentato di giustificare che si trattava di una normale procedura adottata anche da altri produttori locali di olio. (ro. se.)

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