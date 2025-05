Tonnarotti in attesa delle prede più grandi 

Prime mattanze di stagione nel Sulcis, tra Portoscuso e Carloforte. Mercoledì, approfittando di condizioni meteomarine ideali, le due società di pesca del tonno hanno dato il via alla stagione. Dal porticciolo di Portoscuso sono partite le imbarcazioni della Tonnare Sulcitane, con la ciurma di tonnarotti guidata dal rais Ettore Biggio. Dopo diverse ore di lavoro nella tonnara di Capo Altano, la ciurma ha portato a casa 60 tonni. Lo stesso giorno, poco distante, è arrivato il tempo della prima mattanza del 2025 anche per la Carloforte Tonnare Piam: di buon mattino le imbarcazioni hanno lasciato La Punta e si sono dirette verso la tonnara dell’isola Piana, sistemata nelle scorse settimane dai tonnarotti agli ordini del rais Gianluca Mei. Il bottino della prima mattanza è stato di 60 tonni pescati. In entrambi i casi, dalla tonnara di Portoscuso e Carloforte, non sono stati ancora presi i tonni di stazza più grande, attesi come sempre a partire dalle mattanze di maggio.

Intanto con il via al 30 aprile il Sulcis Iglesiente ha inaugurato la stagione. Per circa due mesi i rais e i tonnarotti operativi nelle tonnare di Capo Altano e Isola Poana saranno impegnati a scrutare il cielo, osservare i venti e le correnti, in attesa del momento giusto per lanciare la mattanza e riempire le reti di tonni.

