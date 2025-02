Tonio Pani: «La Sardegna va amata, non violata» 

«Solo nella tradizione è il mio amore», scrive Pier Paolo Pasolini. Un sentimento genuino per dare forza a un patrimonio di codici e consuetudini e alimentare la vita della comunità. Tonio Pani, quartese, è uno dei migliori poeti improvvisatori in Sardegna. A 6 anni la folgorazione per una delle più belle espressioni della cultura dell’Isola, a 19 anni l’esordio accanto ai migliori interpreti (in campidanese): Giovanni Broi di Iglesias, Raffaele Urru di Burcei, Enea Danese di Monserrato, Marcello Matta di Domusnovas. Ora è trai poeti più richiesti nelle feste della Sardegna. Nel suo cursus honorum 43 anni di gratificante attività come poeta improvvisatore, con oltre 2000 gare. Dal 1998 al 2002 è stato docente dei corsi di poesia campidanese al Comune di Quartu e attualmente collabora con alcune scuole con l’intento di trasmettere la passione che lo anima ai più giovani. Non è facile, ma ci prova per dare continuità a una bella tradizione.

Da tutto questo è partito per realizzare un video, che presto sarà disponibile su tutte le piattaforme, in sintonia con le sue idee e i suoi giudizi sulle enormi potenzialità della sua terra, frequentemente nel mirino di “agenti” esterni che vorrebbero sfruttare immense ricchezze. Le operazioni dall’esterno sono una costante della storia sarda e anche il caso dell’eolico e del fotovoltaico senza limiti, discusso, in questi mesi, in tutte le sue sfaccettature, con l’aggiunta di una vigorosa mobilitazione, è esemplare di come l’Isola dei sardi continui ad essere esposta a gravissimi rischi. Nel video, il brano in lingua sarda (con una piccola parte in italiano) è affidato alle voci dello stesso Tonio Pani e di Sensei, alias Alessandro Piludu, il rapper più veloce d’Italia, grazie alla sua capacità di “rappare” con ritmi vorticosi scandendo ogni singola parola. “Is tùrris de ferru” è il titolo del brano e il testo esprime il dolore, che mai sfocia nella rassegnazione, per le offese al paesaggio provocate da molti progetti eolici e fotovoltaici. Paesaggio che è il tesoro che deve essere trasmesso alla future generazioni. Nel videoclip i due cantanti si muovono in ambienti incontaminati, tra mare e montagna, davanti a nuraghi che raccontano storie plurimillenarie. Siamo in Ogliastra e il regista Andrea Fenu ha messo insieme con grande abilità sequenze di grande impatto. Le parole e la musica si inseriscono in un quadro idilliaco che rischia di essere rovinato per sempre.

S’invasori crudeli

Ndi pìgat totu a fidu

Aùndi agàtat meli

Nc’infúndit su didu

E no s’intèndit gridu

Ní boxi de lamentu

Epuru a su scramentu

Nc’est de s’arrebellai…

«L’obbiettivo di questo video», spiega Tonio Lai, «è quello di stimolare una riflessione profonda e consapevole sul nostro patrimonio ambientale, storico e identitario. La domanda che ci poniamo è semplice ma cruciale: siamo davvero consapevoli della ricchezza e della fragilità della nostra terra? In realtà siamo tutti chiamati a proteggerla, a custodirla e a difenderla da qualsiasi forma di deturpamento che potrebbe comprometterne l’essenza. Questo non significa opporsi a prescindere all’innovazione o alle energie rinnovabili, ma chiederci se le scelte fatte rispettano davvero l’equilibrio tra progresso e tutela ambientale».

Si no boleus s’interru

De custa Terra digna

De tùrris de ferru

No prengaus sa Sardìgna

Si no boleus s’interru

De custa Terra digna

De tùrris de ferru

No prengaus sa Sardìgna…

«Sono un artista», aggiunge il poeta di Quartu, «il mio ruolo non è quello di dettare soluzioni, ma di porre domande, sensibilizzare e dare voce a temi che riguardano tutti noi. L’arte ha il potere di raccontare, scuotere coscienze, far riflettere e offrire uno spunto di riflessione sulla nostra responsabilità collettiva verso la Sardegna e la sua identità unica”. Gli piace fare squadra con artisti impegnati in altri campi musicali. Ha collaborato con gli Argia e con i Nur. E ama unire mondi diversi come nel sodalizio artistico con Sensei per realizzare, insieme, un video di riflessione e denuncia.

