Tonino, il re delle palme pasquali 

Le porte di casa sono aperte, lui è seduto al tavolo della cucina, che in questo periodo dell'anno diventa un’autentica postazione di lavoro. Saluta sorridente, ma senza staccare occhi e mani dalla sua opera, perfettamente concentrato. Su quel tavolo ci sono svariate decine di foglie di palma, alcune sono già state trasformate in croci, intrecci e decorazioni, le altre sono pronte per essere lavorate.

L’uomo delle palme

Per Antonio Casula, per tutti signor Tonino, realizzare intrecci da benedire la Domenica delle Palme è la storia di una vita. Un viaggio cominciato quando aveva diciotto anni, e ripetuto ogni anno, senza eccezioni, «neanche nell’anno in cui è scoppiato il Covid», tiene a precisare. Oggi signor Tonino di anni ne ha 89, e da generazioni è un punto di riferimento per i fedeli monserratini in cerca di una palma da far benedire. «Prima era un’attività compiuta da più gente, ora siamo rimasti in pochi», spiega, lui che non si è lasciato frenare né dagli acciacchi, che quasi gli impediscono di camminare, né dal famigerato punteruolo rosso, la devastante piaga che colpisce queste piante.

«Quell’insetto ha fatto un disastro, ha distrutto tutto. In passato riuscivo a realizzare fino a duemila o tremila palmette per ogni Pasqua, ultimamente ne faccio poche». Le “poche” a cui si riferisce sono circa 400: un lavoro iniziato tre settimane fa e portato avanti con cura ogni giorno, senza pause. Con alcune creazioni d’eccezione, imponenti, fantasiose e bellissime, come quella alta più di due metri che ha voluto donare alla parrocchia di Sant’Ambrogio.

La storia

Nel frattempo sfila, intreccia, e alternando l’italiano e il sardo racconta oltre 70 anni di attività, sempre senza togliere le mani da quelle foglie, con gli occhiali sulla punta del naso per vedere meglio. «È una passione nata quando ho conosciuto mia moglie, lei aveva imparato da un nonno diacono, e tentava di insegnare anche a me, ma senza successo. Poi una notte, mentre sognavo, mi sono visto mentre le creavo. L'indomani le dissi che ero in grado, ma non mi credette. Le assicurai che una volta tornato dal lavoro gliel’avrei dimostrato, e così feci».

Il dono a Papa Ratzinger

È nata così quell’attività che poi, tra fede e passione, lo ha accompagnato fino ad oggi, con i suoi manufatti che sono arrivati in Vaticano, inviati a Papa Benedetto XVI. «E anche all’estero», aggiunge, «perché venivano comprati da famiglie emigrate in Inghilterra e in Germania». Ma qual è il segreto? «La pazienza, è la cosa più importante. E lavorare pensando. Non c’è una scuola che te lo insegna, anche se ho insegnato come si fa alle mie nipoti e alle loro amiche». La carriera l’ha trascorsa in una fabbrica di bevande, dopo la pensione è stato un amatissimo “nonno vigile” per dieci anni. Chi lo conosce giura di sentirgli dire ogni anno che quello sarà l’ultimo, dopodiché dirà definitivamente addio alle palme. Salvo poi ripensarci, perché in fondo, più che una passione, è la storia di una vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA