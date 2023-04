Tonino Fradelloni, l'imprendibile ala destra  

La lunga storia del calcio ha prodotto una schiera di miti, veri punti di riferimento per la fede calcistica delle folle, spesso associati a un ruolo o un numero di maglia: la 11 di Riva, la 10 di Pelè, Maradona e Messi, la 9 di Van Basten e Ronaldo, la 7 di Best, Cantona e Cristiano Ronaldo. Eppure i numeri arrivarono solo a ridosso della Seconda Guerra Mondiale.

Se Riva è l’ala sinistra per eccellenza, la storia del Cagliari annovera numerose ali destre che facevano infiammare i cuori delle folle. Il 5 aprile del 1982 moriva a Cagliari Antonio “Tonino” Fradelloni, amatissima ala attiva nel Cagliari tra la fine degli anni Venti e la prima metà degli anni Trenta, per intendersi il Cagliari dei trainer magiari Winkler, Kuttik e Molnar. Il popolare settimanale sportivo “Mezzogiorno Sportivo” gli affibbiò il nomignolo di “Gazzella sarda”, quanto mai appropriato secondo un giudizio dell’epoca: «La velocità costituisce indubbiamente la sua arma più pericolosa e raramente quando il pallone è in suo possesso, gli avversari riescono a frenare il suo sconcertante e ubriacante dribbling».

Terzo di una famiglia di sportivi, ma non tutti calciatori, giocò a lungo con il fratello Aldo ed ebbe modo di incrociare spesso sul campo l’altro fratello, Raffaele. Crebbe nella squadretta dell’Annunziata, sotto la sapiente guida di Giorgio Mereu. Nel 1924 passa all’Amsicora, rendendosi protagonista di infuocati derby contro il Cagliari per la conquista del campionato regionale. Milita tra i verdì fino al 1927. Nella stagione successiva passa al Cagliari di Costa Marras, con il quale vince la III Divisione sarda. I rossoblù vengono finalmente ammessi alla disputa di un campionato nazionale e durante la gara d’esordio del 14 ottobre 1928, persa a Roma contro la Virtus Goliarda, proprio Tonino Fradelloni realizza la prima rete ufficiale per i suoi, al 40’ della prima frazione di gioco.

Dopo numerose annate, si ritira ad appena 29 anni. Rimarrà comunque a lungo nell’ambiente calcistico. Nel 1940-41 assume la guida dell’Olbia e durante quel decennio ricopre per anni ruoli dirigenziali nel Cagliari. Un calciatore indimenticabile, che ci ha lasciato nei primi giorni di aprile di quarantuno anni fa.