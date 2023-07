Tonino Carotone, nell’Isola la rivoluzione romantica (con il filu ‘e ferru è meglio) 

Grande ritorno in Sardegna per Tonino Carotone. L’artista di Burgos, Castiglia, 53 anni, basco d’adozione e italiano per passione, sarà nell’Isola con ben tre date: oggi, dalle 21, alla Vetreria di Cagliari; domani, dalle 21.30, all’Anfiteatro Comunale di San Gavino Monreale e dopodomani, dalle 19.30, a Dorgali per Cala Gonone Jazz. Arrivato al grande pubblico con “Me cago en el amor”, Carotone - 5 album e una lunga serie di illustri collaborazioni, da Carosone a Manu Chao, in carriera - arriverà nell’Isola sull’onda del nuovo album “Etiliko Romantiko”: 15 brani, tra voci del Mediterraneo, jazz, rock e Sudamerica, con cui sta girando l’Italia insieme alla sua band, composta da Antonello Gini (basso), Mario Pelagatti (chitarre e banjo), Guglielmo Facchinetti (sax), Daniele Di Marco (piano e tastiere), Luigi Ghezzi (tromba) e Andrea Cattaneo (batteria). «Sono quasi 20 anni che vengo in Sardegna, ma questo è il primo anno che ho qualche giorno per fermarmi e conoscere un po’ meglio l’Isola. So che tiene una costiera fantastica», ci ha raccontato Carotone. «Con il pubblico sardo ho un rapporto molto bello, è un po’ che non ci vediamo, ho tanto bisogno di tornare e fare questi concerti con la mia banda».

Progetti per la sua vacanza sarda?

«Ho un caro amico a Sant’Antioco, quindi andrò lì e non vedo l’ora di farmi il bagno nel mare sardo! E poi sono amante della gastronomia dell’Isola, maialino, pecorino, filu ‘e ferru, il vostro vino… ho anche due coltelli pattadesi. Conosco un po’ le cose sarde, perché amo la vostra terra».

Parliamo del live, sul palco oltre ai suoi successi porterà “Etiliko Romantiko”. Una filosofia di vita in 15 canzoni?

«Sì, è una maniera molto vera di raccontare la mia vita, la maniera di vedere le cose in questa società. Io tengo tanto rapporto con il bar, con la notte e tante canzoni le ho fatte con amici, bevendo qualcosa. Questo rapporto sociale c’è in tutto l’album e nel concerto, dove canto canzoni mie e di altri artisti etilici romantici».

Cos’è per lei il romanticismo?

«Un’altra maniera rivoluzionaria di vivere alla giornata, senza pensare troppo al futuro, appassionato di quello che mi piace. Se con un bicchiere di vino ancora meglio».

Tra i suoi amici romantici nel disco troviamo Gino Paoli, con cui ha rifatto “Il cielo in una stanza”.

«Ho avuto la grande fortuna di conoscere Gino a Madrid, mi ha ospitato nel suo concerto. Poi siamo diventati amici, sono stato a Genova a casa sua, ho conosciuto la sua famiglia e questo è un grande onore per me. Siamo due romantici appassionati della nostra vita particolare».

“Me cago en el amor” è il suo brano più celebre e nell’album lo ha rivisitato con Mimmo Epifani. Retroscena?

«È una cosa che avrei voluto fare tanto tempo fa, credo che questa versione sia ancora più romantica nel suo rapporto con la pizzica. L’ho registrata con la gente del sud, vicino a Lecce, a 40 gradi, senza l’aria condizionata… ero praticamente nudo! Quando ho scritto questo brano ero profondamente innamorato e anche quando ho fatto questa cover ero innamorato. È una canzone che ho scritto ovviamente in un bar e quella frase importante, “È un mondo difficile”, è nata nel bagno del bar, ascoltando il ritmo che veniva da fuori, piangendo e pisciando, etiliko romantiko».

L’Italia è la sua seconda patria, ci è arrivato da renitente alla leva, ma poi cosa l’ha conquistata del nostro Paese?

«Sono stato latitante due anni e poi sono stato in galera per un anno, ma alla fine abbiamo vinto e siamo andati avanti con la nostra protesta antimilitarista. Sono sempre stato appassionato della musica italiana, quella forma romantica di spiegare le cose nelle canzoni, con la poesia e l’ironia di Celentano, Mina, Modugno, Buscaglione, Carosone, mi ha conquistato».

Da cosmopolita e pacifista come naviga in questi tempi bellicosi?

«Sono una persona molto sensibile in questo senso e mi dispiace tantissimo. Non è cambiato molto rispetto al passato, ora c’è una guerra, che si aggiunge a tante guerre, conflitti politici, senza dialogo, dove a perdere sono sempre gli stessi: la gente normale, che lavora. Noi esseri umani non progrediamo mai».

Nelle note senza confini delle sue canzoni c’è una presa di posizione politica?

«Sì, ma non lo faccio per quello, mi guardo intorno e dico quello che sento. Sono radicale nel mio pensiero e nei miei sentimenti, nel bene e nel male, alla mia maniera».

