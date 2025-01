Toninelli: «Danno d’immagine per il M5S» 

Il caso decadenza rimbalza sui talk show e sulle testate nazionali. Ieri ha detto la sua anche l’ex ministro e ormai fuoriuscito dal M5S, Danilo Toninelli: «Il caso Todde è una questione nazionale, perché rappresentava la prima vittoria del Campo largo. Todde era infatti la punta di diamante di Conte, che ora non parla perché il danno di immagine che ha subito è enorme. Probabilmente la questione rimarrà nell'ambito dell'illecito amministrativo, ma Conte e Todde dovranno capire se possono andare avanti politicamente». In particolare, si chiede, «Todde sarà continuamente sottoposta al giudizio di tutti, dei tribunali e della politica, come potrà fare il suo lavoro in queste condizioni? Politicamente parlando cammina su una gamba sola, al primo errore fatto crollerà inevitabilmente».

Botta e risposta

In difesa della governatrice è intervenuto di nuovo il senatore del Pd Marco Meloni. «I legali ci dicono che se anche sono stati fatti degli errori formali comunque non possono portare alla decadenza», ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera, escludendo che si tratti di una vicenda di poca trasparenza. E sul fatto che una parte del centrodestra invochi le dimissioni: «Chi le invoca? Ugo Cappellacci di Forza Italia? Nel 2009 la sua campagna da presidente portò per settimane tutto il governo in Sardegna a spese del contribuente. Per quella campagna Berlusconi è stato condannato per diffamazione. Nessuno ha chiesto le dimissioni di Cappellacci sotto processo per reati gravi. Farebbe decisamente meglio a tacere». Replica a stretto giro del deputato e presidente della commissione Sanità alla Camera: «Non ho chiesto le dimissioni perché sono garantista. Ricordo che proprio il M5S chiese le mie dimissioni e mi qualificò come impresentabile per un processo che si concluse con un'assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste. La mia è un'innocenza non presunta ma comprovata dai fatti. Auguro la stessa serenità al senatore Meloni, alla Presidente Todde, al M5S». Controreplica di Meloni: «Cappellacci chiarisce una cosa importante: Forza Italia non chiede le dimissioni di Alessandra Todde. A me era parso che la sua affermazione secondo la quale la presidente “deve valutare se è più importante il suo futuro politico o quello della Sardegna", equivalesse a chiederne le dimissioni. È indubbiamente positivo poter prendere atto che non è così, e che la presidente - come la Giunta e il Consiglio regionale - sono nel pieno dei loro poteri e possono continuare a lavorare nell'interesse esclusivo della Sardegna». Infine Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori: «Impossibile ignorare alcune evidenze politiche: quanto rilevato dal collegiomette in un luce una sciatteria amministrativa inaccettabile. Chi per dolo o per colpa non rispetta le regole fondamentali di trasparenza e correttezza amministrativa, non può garantire la serietà per amministrare la nostra Isola». (ro. mu.)

