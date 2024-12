Tonina e Giorgio, un amore di granito che dura da 75 anni 

Tonina è cresciuta all’ombra della Cattedrale. Intorno a piazza Vittorio Emanuele scorre la polverosa vita di Lanusei nel dopoguerra. Nel 1948 Antonia Manca ha sedici anni, è uno scricciolo con una cofana di capelli ondulati. Giorgio Micheli, a 19 anni, pare intagliato da una trave di castagno, baffi esclusi. Da qualche anno lavora nella segheria del nonno, fabbricano abbozzi per le pipe, una tradizione di famiglia. Quella ragazzina tutta piazza, casa e chiesa gli ruba gli occhi. Non è chiaro se sia stato un colpo di fulmine. Le fonti dell’epoca sono discordanti e non chiariscono i retroscena.

«Io ero in piazza di chiesa, ero sempre li. L’ho incontrato, cose che capitano», dice lei.

«Io ho visto questa ragazzina e ho detto: mi sembra bellina. Non l’ho mollata più», dice lui.

Si sposano nel 1949 in Cattedrale. Il parroco di allora, Predi Porcu, ultimato il rito, picchia sulla spalla di Giorgio. «M’arrecumandu. Fate da bravi e tui arregodadì c’as frimmau unu cuntrattu». Cosa avrà voluto dire il saggio prelato? Sarebbe contento di sapere che i due fringuelli hanno rispettato gli impegni.

La storia

Settantacinque anni. Quale è l’elisir delle lunghe nozze? «Non ci siamo mai picchiati. A parte il fatto che non ci arrivavo», osserva lei.

«L’ho sempre rispettata», dice lui, 96 anni.

«Ci mancherebbe», ribatte lei, 92.

Innamorati di lungo corso, sentono di poter dare quale consiglio alle giovani coppie. «Adesso s’accoppiano e si scoppiano. Ma bisogna avere pazienza e fare le cose per bene. Lui mi ha domandata. E noi a casa abbiamo sempre fatto cosi», spiega Tonina, figlia di due guardie in servizio al carcere di San Daniele. «Gente di galera», ride. L’argomento evoca ricordi e risate.

«Quando è venuto mio genero a chiedermi mia figlia gli ho detto: guarda che ha un sacco di difetti, poi non è che ti penti e me la riporti indietro», precisa Giorgio.

Si pensava meno

Sei figli, undici nipoti sparsi per l’Italia. Un amore incondizionato per Lanusei. Il lavoro per Giorgio, famoso artigiano delle pipe, la casa per Tonina. «Non è stato tutto semplice, come è la vita. Forse eravamo troppo giovani, si pensava un po’ meno. C’era tanta miseria, era molto difficile. E poi anche con i figli, i bambini non devono essere scemi, devono aver bisogno di correzioni». Merita di certo due righe l’impegno nel sociale di Giorgio Micheli, la cui famiglia è originaria di Grosseto. È stato animatore dell’oratorio salesiano, inventore del Tiro a volo a Lanusei, presidente della Pro Loco per trent’anni, inventore della Fiera delle Ciliegie e leggendario cacciatore. «Per me e i miei fratelli qui all’inizio è stata dura. Loro non capivano l’italiano e noi non capivamo il sardo. Abbiamo dovuto fare un po’ di scuola. Io ho lavorato tanto con i giovani dai Salesiani. Ho cominciato che c’erano una marea di ragazzini e un solo pallone. C’era Don Mascia in oratorio e diceva: bisogna fare qualcosa. E io dico: ma ho solo un pallone! Parte e torna con sessanta palloni cussu maccu». Ieri in Cattedrale la messa a loro dedicata e poi una piccola festa con parenti e amici. «Il nostro invito a tutti è quello di aver pazienza e l’augurio per Natale la salute e la pace nel mondo». Laddove tutto è cominciato, Tonina e Giorgio, su un tappeto di granito a sognare il domani insieme.

RIPRODUZIONE RISERVATA