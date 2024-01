Toni soft in Consiglio comunale: sì alle mozioni della minoranza 

Seduta del Consiglio comunale piuttosto tranquilla ieri pomeriggio a Carbonia: se qualcuno si aspettava che le elezioni regionali ormai alle porte avrebbero contribuito a scaldare gli animi è rimasto deluso.

All’ordine del giorno c’erano prima di tutto le mozioni. La prima, presentata dalla consigliera di opposizione Daniela Garau e poi passata all’unanimità, ha impegnato l’amministrazione comunale a porre in essere azioni a favore della messa in sicurezza della strada provinciale 2 che collega Carbonia con Villamassargia. La stessa consigliera ha presentato un’altra mozione, anche questa con voto favorevole, per posizionare delle panchine nei pressi della sede della guardia medica a tutela dei pazienti in attesa. Approvate anche le mozioni dei consiglieri di maggioranza Diego Fronterré per porre fine ai disagi che i cittadini stanno manifestando nel mettersi in contatto telefonico con gli uffici e da Luca Arru che proponeva la possibilità di discutere modifiche al Piano urbanistico comunale. La mozione presentata dal consigliere di opposizione Gianluca Lai, che chiedeva l’istituzione di un'area con percorrenza a 30 chilometri orari in località Su Rei, dopo una vivace discussione è stata invece ritirata e verrà ripresentata con delle modifiche.

Approvate infine due delibere che decretano la revoca della convenzione con il Comune di Uta per i servizi di segreteria comunale e l’approvazione della bozza di convenzione con la Provincia del Sud Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA