Toni Capuozzo spiega la guerra  (lunedì sera ) ai giovani nuoresi 

Il Dorian Festival lunedì prossimo sbarca a Nuoro e lo fa per la presentazione dell’ultimo libro di Toni Capuozzo “Cos’è la guerra? i conflitti spiegati ai ragazzi” edito da Signs Publishing. Il famoso inviato, già vicedirettore del Tg5, dialogherà con il giornalista Carlo Floris (alle 18.30) nella Sala Don Bosco, al primo piano dell’Oratorio della Parrocchia San Domenico Savio.

Il libro

Toni Capuozzo ha realizzato questo saggio per aiutare i giovani lettori a capire un tema difficile e spesso distante solo in apparenza: la guerra. Con uno stile chiaro ma mai banale, Capuozzo mette a disposizione la sua lunga esperienza di reporter nei principali scenari di conflitto del mondo per raccontare cosa significa davvero vivere in mezzo alla violenza armata. Il libro spiega come nascono le guerre, quali sono le cause economiche, politiche, culturali e persino emotive che possono portare un Paese o un gruppo a combattere. Capuozzo racconta anche come si vive durante un conflitto, soffermandosi sulle persone comuni: famiglie che scappano, bambini che perdono la scuola, città che cambiano volto. Il suo sguardo è sempre umano, attento ai dettagli che spesso sfuggono alle cronache. Attraverso episodi, ricordi e osservazioni, l’autore aiuta i ragazzi a capire che la guerra non è un film, né un videogioco, ma un insieme di scelte e conseguenze che segnano profondamente la vita di chi la attraversa. Allo stesso tempo, invita a pensare alla pace come un impegno concreto, fatto di responsabilità, conoscenza e dialogo.

