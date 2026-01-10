Tonfo Nuova Icom, il Cus rimonta e batte Umbertide 

Cus Cagliari 72

Umbertide 66

Cus Cagliari : Nasraoui 21, Piedel 14, Bovenzi 16, Granzotto 7, Peric 8, Poddighe, Caldaro 2, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 4, Corso ne. Allenatore Xaxa

P.F. Umbertide : Del Sole 17, Sorrentino 20, Tomasoni 5, Gianangeli 6, Baldi 12, Postigo Lopez, Bartolini 2, Giuliobello, Paolocci 4, Valeri ne. Allenatore Staccini

Parziali : 19-19, 33-37; 53-51



Il nuovo anno del Cus Cagliari inizia con una vittoria dal grande peso specifico. A Sa Duchessa, le universitarie liquidano l’Umbertide terza in classifica (72-66) e guadagnano le acque calme del centro classifica.

Il successo (5° in stagione) è griffato Meriem Nasraoui, capace di mettere a referto una prestazione-monstre: 21 punti e 16 rimbalzi, di cui 10 offensivi, e 29 di valutazione.

Dopo un avvio caratterizzato da vari botta e risposta, il Cus era andato al riposo sul -4. Nel secondo tempo, però, il quintetto di Xaxa si è lasciato preferire, e nel finale ha saputo piazzare la zampata decisiva. ( ro.r. )

