Basket A2 femminile.
11 gennaio 2026 alle 00:09

Tonfo Nuova Icom, il Cus rimonta e batte Umbertide 

Cus Cagliari 72

Umbertide 66

Cus Cagliari : Nasraoui 21, Piedel 14, Bovenzi 16, Granzotto 7, Peric 8, Poddighe, Caldaro 2, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 4, Corso ne. Allenatore Xaxa
P.F. Umbertide : Del Sole 17, Sorrentino 20, Tomasoni 5, Gianangeli 6, Baldi 12, Postigo Lopez, Bartolini 2, Giuliobello, Paolocci 4, Valeri ne. Allenatore Staccini
Parziali : 19-19, 33-37; 53-51

Il nuovo anno del Cus Cagliari inizia con una vittoria dal grande peso specifico. A Sa Duchessa, le universitarie liquidano l’Umbertide terza in classifica (72-66) e guadagnano le acque calme del centro classifica.
Il successo (5° in stagione) è griffato Meriem Nasraoui, capace di mettere a referto una prestazione-monstre: 21 punti e 16 rimbalzi, di cui 10 offensivi, e 29 di valutazione.
Dopo un avvio caratterizzato da vari botta e risposta, il Cus era andato al riposo sul -4. Nel secondo tempo, però, il quintetto di Xaxa si è lasciato preferire, e nel finale ha saputo piazzare la zampata decisiva. ( ro.r. )
