Tonfo Coghinas, esulta l’Ovodda 

COGHINAS 2

OVODDA 4

Coghinas (4-4-3) : Fois, Serra, Latte (24’ st. Pani), Lollia, Cisse, Giammalva, Carrucciu (1’ st. A. Ruiu), Greco (15’ st.Virdis), Val Pablo, Ruibal, Radovanovic. In panchina Bianco, Burrelli, Sassu, Tugulu, Pruneddu, F. Ruiu, Allenatore Paolo Congiu.

Ovodda (4-4-3) : Frau, Satta, Deiana, Sedda, Vacca, Pili, Littarru (29’ st Nicola Biscu), Stefano Soru, Frongia, Raffaele Biscu, Gungui (34’ st Simone Biscu). In panchina Mele, Deiana, Edoardo Sedda, Antonio Soru, Allenatore Giacomo Coinu.

Arbitro : Samuele Giudice di Sassari.

Reti : 1’, 5’ 40’ pt Littarru, 4’ pt Radovanovic, 25’ st Virdis, 40’ st Raffaele Biscu.

Note : ammoniti Latte, Lollia, Serra, Deiana, Stefano Soru, Gungui, Frongia; espulsi Ruibal e Val Pablo.

SANTA MARIA COGHINAS. Brutto tonfo per il Coghinas che ha un’altra battuta d’arresto, in casa, contro l’Ovvoda che conquista tre punti importanti per la corsa salvezza.

Passano solamente 60 secondi è Littarru autore di una tripletta su azione personale riesce a bucare la porta difesa da Fois. Al 4 minuto è Radovanovic ad acciuffare il pareggio da buon opportunista. Ma l’Ovodda non ci sta e complice una difesa distratta riesce a raddoppiare di testa al 5’ ancora con Littarru. Gli undici del Coghinas, non al meglio della loro condizione, tentano di trovare la via della rete ma è ancora l’Ovodda con l’onnipresente Littarru, questa volta di rovesciata dall’interno dell’area, a spedire la palla in rete.

Nella ripresa Virdis al 25’ accorcia le distanze su assist del nuovo entrato Pani, ma le espulsioni prima di Ruibal e poi di Val Pablo placano definitivamente le velleità degli uomini di Congiu che al 40 subiscono la quarta rete dell’Ovodda con Raffaele Biscu.

