Tonfo casalingo del Frosinone col Cosenza 

Tante sorprese nella trentesima giornata. Cade incredibilmente il Frosinone a tempo quasi scaduto. Allo Stirpe passa a sorpresa il Cosenza di Viali grazie a una magia dal limite di Brescianini al 95’. Un gol pesantissimo che vale i tre punti contro la prima della classe e rilancia le ambizioni salvezza dei lupi, dati già per spacciati soltanto un mese fa alla vigilia del derby con la Reggina. Per la capolista è una sconfitta amara, la seconda allo Stirpe in questa stagione, che può levare qualche certezza in vista del rush finale per la promozione. La squadra di Grosso rimane saldamente in vetta, ma il vantaggio sul Genoa è ora di 6 lunghezze.

Super Grifone

Al Rigamonti il Genoa travolge il Brescia e si tiene stretto il secondo posto. Nonostante siano le rondinelle a iniziare meglio, è il Grifone a trovare il vantaggio a ridosso dell’intervallo con Salcedo. Nei secondi 45’ la squadra di Gastaldello (contestata) prova a riaprire la partita ma i rossoblù raddoppiano al 70’ con Gudmundsson. L’islandese, in pieno recupero, sigla il 3-0 e la sua personale doppietta. Il Brescia esce tra i fischi e rimane all’ultimo posto. Per la lotta promozione c’è anche il Südtirol, a -5 dal Genoa. La squadra di Bisoli batte la Spal e scavalca momentaneamente il Bari impegnato oggi alle 16,15 con la Ternana. Altoatesini avanti al 25’ con Zaro. A 16’ dalla fine è ancora Zaro ad andare a segno per il 2-0 finale.

Lotta playoff

Il Pisa supera 2-0 il Benevento grazie a Moreo e all’ex Cagliari Tramoni e compie un altro passo importante per la conquista dei playoff. I campani non si schiodano dal terzultimo posto che, a oggi, significa retrocessione in Serie C. Il Como s’impone sul Parma 2-0 trascinato da un super Cerri, autore del primo gol. Nella ripresa i ducali subiscono la seconda rete di Arrigoni che chiude definitivamente i giochi. Successi pesanti in ottica salvezza per Venezia - 1-0 ad Ascoli - e Perugia, vittorioso a Cittadella.