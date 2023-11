Toneri, il vicinato raccontato in una tesi di laurea 

Fine settimana ricco di eventi a Tonara. La Pro Loco, sostenuta dal Comune, organizza venerdì alle 17.30 nell’aula consiliare la presentazione della tesi di laurea di Marisa Lai, preparata all’università degli studi di Cagliari. Il lavoro di ricerca tratta come argomento “Toneri, vicinato del comune di Tonara”. Dialogheranno con l’autrice Pierluigi La Croce e Anna Paola Sau.

Sabato e domenica sono previsti altri eventi organizzati dalla Pro Loco e dal coro femminile di Tonara: si tratta della nona rassegna internazionale dei cori e la venticinquesima di canti e musiche popolari. Sabato dalle 18.30 la partecipazione dei seguenti cori Su Nugoresu, Padentes di Desulo, Santa Usanna di Busachi, Mediana di Meana Sardo e il polifonico femminile “Tonara”. Domenica mattina si continua alle 10 con “Po Peppinu 2023”: premiazione di poesia in lingua sarda e lettura delle poesie vincitrici con l’esecuzione di brani musicali in concorso. Alle 18.30 rassegna di canto a tenore e a chitarra con il tenore Santa Ruche di Oniferi, Su Cuntzertu di Abbasanta, Cantadores a chitarra e il gruppo folk Peppinu Mereu di Tonara. Gli eventi si svolgeranno in via Gallura, presentati da Giuliano Marongiu con Roberto Tangianu alle launeddas.

