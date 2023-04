Tonara, oltre 20mila visitatori catturati dal torrone 

Il successo c’è stato, a dimostrazione del lavoro sinergico di Pro Loco, Comune, Unione dei Torronai e operatori vari, attivi già da mesi nei per la 42esima Sagra del torrone.E che si andasse nella direzione sperata, lo si è capito già dalla prima mattinata di ieri, quando complice il bel tempo, una fiumana d’auto, camper e bus ha invaso le strade di Barbagia, in direzione Tonara.

Dalle 9.30 l'apertura delle mostre: partecipatissime quella del costume tradizionale locale e della tessitura. Magica la storica Casa Porru . Dalle 10 folle di curiosi si sono radunate intorno alle lavorazioni non solo del torrone ma anche dei campanacci, sapientemente realizzati dalla famiglia Floris, che tramanda la nobile arte . le viste guidate, alla casa Sulis-Mascia e alla mostra fotografica su Peppino Mereu. Ulteriore tassello di bellezza, il tour ai murales e la musica degli artisti del folk che hanno animato a festa la giornata, presentati da Giuliano Marongiu.Circa 20mila le presenze, con il tutto esaurito negli hotel e ristoranti locali e zonali, operativi fino a tarda notte, per coccolare le esigenze dei tanti. Eccellente il servizio di gestione del traffico che ha permesso l’arrivo e la ripartenza di tutti senza alcuni disagi.«Un successo che ci rende orgogliosi – spiega il sindaco Pierpaolo Sau – Dietro questo risultato c’è il prezioso lavoro di tutte le associazioni e dei volontari . Un grazie di cuore a chi ha reso che tutto ciò fosse possibile e a chi ci ha scelto».

Soddisfatto anche Pierluigi La Croce, p residente della Pro Loco: «È stata una giornata meravigliosa, e ancora di più il percorso di questi giorni che ci ha portato alla sagra, con i riti della Settimana S anta a fare da cornice. La figura di Peppino Mereu, con un’apposita mostra, la musica e l’identità hanno dato un tocco in più alla manifestazione. Il torrone è un ambasciatore di g usto sempre apprezzato da tutti». Per la comunità, entrata nel circuito del Borgo dei Borghi, un ulteriore elemento per la promo zio ne del turismo montana.Siamo soddisfatti - conclude Bicio Pruneddu, tesoriere della Pro Loco e membro dell'Unione dei Torronai - vedere che tante gente ci abbia scelto per trascorrere la Pasquetta ».

Tonara guarda già al 2024 e ai prossimi eventi in un clima familiare, vero segreto di unicità del Borgo.