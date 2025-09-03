Tonara , memorie rock  con “Unione Cult” 

Il ricordo di una fervida scena isolana e anche l’omaggio a chi ancor oggi la anima: nasce a Tonara “Rock Area 40”, una due giorni (sabato e domenica) nata per festeggiare il quarantennale dalla prima edizione del festival che in maniera pionieristica dal 1985 divenne il punto di riferimento del panorama indipendente nazionale. Ed è l’ideatore dell’evento Simone La Croce l’ospite di quest’oggi alle 14.30 di “Unione Cult”, il programma condotto da Francesca Figus e Francesco Abate su Radiolina.