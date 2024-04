Tonara, il torrone sconfigge il maltempo 

Nonostante il maltempo e la pioggia incessante, un mare di visitatori ha raggiungo ieri Tonara per la popolare sagra del torrone, la numero 43. Già dalla prima mattinata, la fiumana di macchine, bus e camper, ha attraversato la valle passando per Aritzo e Belvì, fino al paese. Intorno al valico di Tascusì centinaia di turisti giunti da diverse zone dell’Isola. E dalla macchina organizzativa non sono emersi disagi, ma una perfetta azione sinergica fra Pro Loco, Comune e Centro commerciale naturale, col contributo di Comunità montana Gennargentu Mandrolisai, Bim Taloro e Regione. Una giornata insomma all’insegna del dolce tipico lavorato nel caratteristico paiolo in rame de “su gheddargiu”: miele locale, zucchero, albume d’uovo, mandorle (o con noci e nocciole), amalgamato con “sa moriga” e degustato ricoperto dall’ostia.

L’evento

Dalle 10 le dimostrazioni e i racconti sulla produzione di torrone e le realizzazioni dei campanacci hanno catturato i visitatori pronti a immortalare la tradizione artigiana con video e scatti divenuti poi popolari sui social. Incantevole il tour itinerante fra i murales del centro storico, numerosi gli ingressi nella storica casa Sulis Mascia, nonché in piazza Mereu con l’antica tessitura de “sa fressada”. A trionfare anche l’arte con la mostra di pittura “Janas de oje” nel cortile della scuola elementare e quella sull’abito tradizionale nella sala consiliare. Dalle 11 fino alle 16 la pioggia battente ha condizionato l’evento, ripreso solo dopo le schiarite con la musica itinerante degli artisti Giuliano Marongiu, Roberto Tangianu, Maria Giovanna Cherchi e vari gruppi, fra cui quello folk locale e dei Tacchi di Ulassai e Osini e rappresentanti da altri centri in abito tradizionale.

La soddisfazione

Tutto esaurito nelle strutture ricettive prenotate già da giorni e al lavoro fino a tarda sera, promuovendo piatti della tradizione e l’incondizionata ospitalità barbaricina. Insomma una complessiva soddisfazione degli organizzatori. «Nonostante il clima instabile - dice la vicesindaca Cristina Patta - in tanti hanno voluto rinnovarci l’affetto che li lega da anni a un evento che è un pezzo di storia isolana e un vero simbolo della Pasquetta in Sardegna, valorizzando tutta la montagna». Poi aggiunge: «Purtroppo la pioggia ha condizionato parte della manifestazione, bloccando per diverse ore gli eventi all’aperto e altre attività. Ringraziamo tutti coloro che hanno raggiunto il paese, dimostrando uno stretto legame alla nostra comunità. Un grazie va alla Pro Loco e ai tantissimi volontari e alle associazioni che tanto si sono spesi nei preparativi e in tutte queste ore». Così, il presidente della Pro Loco, Pierluigi La Croce: «Il tempo non è stato clemente, giocando un effetto sorpresa. Possiamo, però, dire che nel complesso è andata bene con Tonara nuovamente premiata e scelta dai tantissimi che da decenni nutrono affetto verso la sagra e le nostre eccellenze artigiane. Partendo da questo evento lavoreremo con maggiore sinergia insieme ai Comuni del circondario, ragionando su un lavoro di squadra per promuovere le comunità».

