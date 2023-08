Tonara e Ovodda, truffe online Scattano tre denunce  

Denunce per truffa e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. I carabinieri della Compagnia di Tonara hanno deferito tre persone per aver concluso una procedura tesa a reperire i dati di conto corrente e carte attraverso link trasmessi via sms e chiamate.

Due, un uomo e una donna di origine campana all’inizio di quest’anno si erano impossessati di oltre cinquemila euro da una residente di Ovodda e sono stati denunciati. Analoga sorte a un uomo residente a Torre del Greco, denunciato dai militari di Tonara perché intestatario di un’utenza utilizzata per una truffa subita da un operaio di Tonara a febbraio per 1.900 euro. La posizione degli indagati è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Numerose sono le truffe online denunciate nel territorio. Un residente a Belvì ha denunciato che seguendo la procedura indicata da un sms ricevuto dal numero di “PosteInfo”, attraverso la compilazione dati richiesta in un link, veniva contattato da un falso operatore che si impossessava dei codici necessari a prelevare 600 euro. A Ortueri, un giovane, con la stessa identica modalità, è stato privato di 790 euro. A Tonara una donna ha denunciato che dalla propria carta di pagamento ignoti hanno fatto tre transazioni non autorizzate a favore di un sito online per 150 euro e un altro residente ha acquistato online componenti di un’auto senza ricevere nulla.

