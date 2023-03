Tonara 2

Posada 2

Tonara (4-4-2) : Sanna, Murru, Manca, Marroquin, Pisu, Vassidiki, Demurtas, Zedda, Piu, Ojeda, Melis (37’ st Dramane, 44’ st Kone). In panchina Motrii, Sau, Casula, Deiana, Soru. Allenatore Succu.

Posada (4-4-2) : Picco, Bono, Depalmas, Stefanoni, Conteddu, G. Satta, Careddu, Deledda (1’ st Pala), Floris (7’ st Murgia), Zela, Castangia (47’ st Pittalis). In panchina Dalu, S. Satta. Allenatore Scanu.

Arbitro : Virdis di Olbia.

Reti : 8’ pt Manca, 22’ Zela, 47’ pt Ojeda, 48’ st Murgia.

Note : espulsi Stefanini (Posada) al 45’ pt, Zedda (Tonara) al 15’ st e Manca (Tonara) al 38’ st; ammoniti Vassidiki, Pisu e G. Satta.

Tonara. Beffa finale per il Tonara contro il Posada. La squadra di Succu lotta ma pareggia e retrocede matematicamente . Per gli ospiti, il gol al 93’, un buon punto in chiave salvezza. La squadra di casa sblocca il risultato all’8’ con Manca che spedisce la palla sotto l’incrocio. I biancocelesti reagiscono e al 22’ pareggiano col bomber Zela. Al 45’ ospiti in dieci: espulso Stefanini. Nel recupero Ojeda con un diagonale riporta avanti i rossoneri.

Nella ripresa il Tonara resta in nove uomini per le espulsioni di Zedda al 15’ e di Manca al 38’. Al 48’ arriva la rete di Murgia per il definitivo 2-2. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata