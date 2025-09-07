Tonara all’ultimo respiro 

Tonara 3

Ovodda 2

Tonara (4-4-2) : Morillas, Chessa, Floris, E. Poddie, Carboni (16’ st Sulis), Maccioni (30’ st Ngambou), Trogu, Acosta, Ruggeri, Diouf (36’ st Lafnine), Noli. In panchina G. Murru, A. Murru, Brodu, Martinez, Mameli, M. Poddie. Allenatore Pia.

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Caria, Soru, Patteri (16’ st Mele), Vacca, Pes, Deiana, Satta, Meloni, E. Sedda, Bilea. In panchina Angioi, A. Sedda, Murgia, Vacca, A. Soru, Medde, Mattu, S. Soru. Allenatore Moro.

Arbitro : Luca Corda di Tortolì.

Reti : 12’ pt Noli, 28’ pt (r) Meloni, 38’ pt E. Poddie, 32’ st Bilea, 44’ st Ruggeri.

Grazie a una rete allo scadere di Ruggeri, il Tonara supera l’Ovodda e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara d’andata si era conclusa in parità (2-2). Quella disputata ieri è stata una bella partita, combattuta e con tante emozioni. I padroni di casa, passati in vantaggio per due volte, sono stati raggiunti, ma nel finale è arrivato il gol decisivo di Mauro Arnaldo Ruggeri.

Parte forte la squadra di Andrea Pia, che al 12’ sblocca il risultato: punizione di Acosta, palla a Diouf che dalla sinistra crossa al centro per Noli, bravo a non sbagliare. Al 28’ gli ospiti ottengono un calcio di rigore per un fallo di Floris su Edoardo Sedda. Dal dischetto lo specialista Giuseppe Meloni trasforma. Al 38’ i rossoneri tornano in vantaggio: ancora una punizione di Acosta e deviazione aerea vincente di Enrico Poddie.

Le emozioni

Nel secondo tempo al 32’ Bilea riporta il punteggio in parità con un gran tiro dal limite dell’area che si insacca all’angolino, imprendibile per Morillas. La sfida sembra destinata ai calci di rigore, ma pochi istanti prima del 45’ il Tonara trova il guizzo vincente al termine di un’azione manovrata e corale, finalizzata da Ruggeri con freddezza e precisione. Al fischio finale è festa grande per i tifosi rossoneri, che possono esultare per l’accesso agli ottavi di finale. Per l’Ovodda resta la buona prestazione e la consapevolezza di poter affrontare la stagione con fiducia.

Domenica prossima inizierà il campionato. Le due squadre sono inserite nel girone A. Il Tonara ospiterà il Terralba mentre l’Ovodda sarà atteso al “Virgilio Porcu” di Selargius dai granata di Federico Cocco.

