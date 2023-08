Tonali, primo gol col Newcastle 

Esordio col botto in Premier League per l’ex milanista Tonali, che alla prima apparizione in campionato col Newcastle è andato in rete e ha guidato i bianconeri al successo casalingo contro l’Aston Villa. Il giocatore italiano ha segnato la rete del provvisorio 1-0 al 6’ di un match terminato 5-1 per i padroni di casa.

Negli altri anticipi l’Arsenal di Arteta ha risposto al successo del ManCity (un facile 3-0 in casa del Burnley venerdì) battendo a fatica 2-1 all’Emirates il Nottingham Forest. Lo Sheffield United ha perso tra le mura amiche contro il Crystal Palace 0-1, il Brighton di De Zerbi ha ripreso da dove aveva interrotto alcuni mesi fa e travolto la matricola Luton Town 4-1 con i gol di March, Joao Pedro (non l’ex rossoblù), Andigra e Ferguson con marcatura ospite di Morris per il momentaneo 2-1.

Sconfitta casalinga invece per l’Everton, mandato ko (0-1) dal Fulham. Infine è terminata in parità 1-1 tra Bournemouth e West Ham.Oggi sono in programma Brentford-Tottenham (alle 15) e Chelsea-Liverpool (alle 17,30). Il primo turno si chiude domani con Manchester United-Wolverhampton alle 21.

