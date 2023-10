Tonali patteggia: dieci mesi senza pallone 

È stato raggiunto l'accordo tra Sandro Tonali e la Procura della Federcalcio per il caso scommesse che ha visto coinvolto l'ex giocatore del Milan. La sanzione è di 18 mesi, di cui dieci di squalifica in campo e otto di prescrizioni alternative, l'adesione a un piano terapeutico anti-ludopatia e la disponibilità a sedici incontri “in presenza” organizzati dalla Federcalcio in Italia. A questo si aggiunge anche l'ammenda da 20 mila euro. Arriva l'intesa tra Tonali e il procuratore Chiné, anche se il centrocampista del Newcastle aveva l'aggravante di aver scommesso pure sul Milan quando era in rossonero. L'aver patteggiato prima del deferimento e la collaborazione fornita, però, hanno portato comunque il calciatore a beneficiare degli sconti previsti dal Codice della Giustizia sportiva.

«Hanno collaborato»

Solo dopo l'ok della Procura Generale dello Sport la squalifica sarà infatti effettiva e la Figc si attiverà con l'Uefa per l'estenderla anche al di fuori dei confini italiani. Non sono mancate le critiche di chi ritiene poco efficaci le sanzioni comminate prima a Fagioli e poi a Tonali. «Le regole prevedono un certo numero di anni di sanzione - spiega il presidente della Figc Gravina - ma è previsto anche il patteggiamento, le attenuanti, i ragazzi hanno collaborato fino all'inverosimile, quindi noi continuiamo a rispettare delle regole che ci siamo prefissati».

E in attesa che il comunicato ufficiale faccia scattare lo stop dai campi, i dieci mesi chiudono di fatto la stagione di Tonali, privandolo anche dell'Europeo qualora l'Italia si qualificasse. Tra l'altro ora per il calciatore del Newcastle inizia un'altra partita, quella con il proprio club che potrebbe avvalersi della possibilità di tagliargli lo stipendio dopo averlo acquistato in estate per 70 milioni dal Milan. I legali del calciatore informano che fin qui con la società di Premier non sia ancora intavolato un discorso vero e proprio e il club ha solo manifestato vicinanza al club al giocatore in questi giorni difficili. Ma le prossime ore, o giornate, serviranno a sbrogliare anche quest'ultimo tema.

RIPRODUZIONE RISERVATA