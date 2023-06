Tonali e Onana fanno ricche le due milanesi 

Davide Frattesi è l'uomo mercato di questa estate. Il giocatore della Nazionale di Roberto Mancini è l'oggetto del desiderio di mezza Serie A. Per questo, il Sassuolo ha alzato il prezzo: 40 milioni per aggiudicarsi il suo cartellino. Fino a qualche settimana fa il suo passaggio all'Inter sembrava cosa fatta, ma le richieste degli emiliani e le difficoltà dei nerazzurri di procurarsi denaro cash dalle cessioni hanno bloccato la trattativa. L'eventuale passaggio di André Onana al Manchester United per 50 milioni potrebbe far riaprire il discorso. Marcelo Brozovic ha rifiutato l'offerta dell'Al Nassr, ma sui social ha fatto intendere che potrebbero arrivarne delle altre. Il Milan è ripiombato su Frattesi: sarebbe una risposta ai cugini che hanno vinto il derby per Marcus Thuram. Ingaggiato Marco Sportiello e preso Ruben Loftus-Cheek per 20 milioni, i rossoneri guardano ora in casa del Valencia per il 20enne statunitense Yunus Musah che ha, tra l'altro, il passaporto italiano.

Anche Roma e Juventus sono su Frattesi. I giallorossi sono a un passo dal ripianare i 30 milioni di settlement agreement concordato con l'Uefa grazie alle cessioni dei giovani valorizzati in stagione da Mourinho: dopo Missori, Volpato e Tahirovic tocca a Carles Perez per il quale il Celta Vigo offre 4 milioni. In ingresso ci sono Diego Llorente e Rasmus Kristensen. E si ragione sull'arivo in prestito di Gianluca Scamacca. Il mercato dei bianconeri, invece, è legato alla cessione di Dusan Vlahovic. La Juve, che ha già preso Timothy Weah, vorrebbe 80 milioni da reinvestire: come sostituto si pensa ad Hojlund dell'Atalanta sul quale c'è però anche il Napoli.

I campioni di Italia, nell'estate in cui i campioni della serie A stanno cedendo alle sirene di Premier League e Arabia Saudita, hanno riconfermano l'ossatura della squadra. KIM andrà via per 60 milioni: al suo posto potrebbe arrivare il giapponese Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach. In casa Lazio si stringe ancora per Lucas Torreira dal Galatasaray. I turchi, intanto, stanno trattando l'ex biancoceleste Vedat Muriqi di cui i biancocelesti detengono ancora il 45% del cartellino.

RIPRODUZIONE RISERVATA