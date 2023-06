Tonali dice sì al Newcastle 

Per capire se la palla sia già rotolata oltre la linea di porta, servirebbe la goal line technology. Ma alla rete messa a segno dal Newcastle manca solo la certificazione, messa nero su bianco dalla firma che Sandro Tonali apporrà sul contratto con il club inglese. Una firma attesa in Romania, dove il centrocampista classe 2000 è impegnato con la Nazionale Under 21 per l'Europeo di categoria. Anche per questo motivo il suo agente, Beppe Riso, dopo gli incontri milanesi delle ore precedenti con gli uomini del Newcastle è partito proprio alla volta di Cluj per formalizzare l'intesa.

Le cifre

Un accordo che sa più di contratto che di matrimonio, per quel Tonali che la tifoseria rossonera continuerà a pensare sposato a vita. Tonali, cresciuto nel mito di Gattuso e con il Milan nel cuore, e che a più riprese in passato aveva manifestato la sincera volontà di proseguire senza termini temporali la sua esperienza a Milanello. Anche per questo, la separazione fa più male al sentimento che alle casse della società, se è vero che l'accordo per il giocatore si aggirerà sugli 8 milioni per 6 stagioni e per il club su una cifra poco distante dagli 80 milioni. Quota mai raggiunta per il trasferimento di un giocatore italiano, ben oltre anche i 57 milioni spesi dal Chelsea per portare Jorginho a Londra nel 2018 e sin qui record ineguagliato di spesa.

Le altre trattative

Dalle parole ai fatti: dopo il rincorrersi di voci il Tottenham ha messo per iscritto la sua proposta, 20 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del portiere dell'Empoli,Vicario, dopo che i toscani avevano già accettato la proposta verbale. Continua il pressing dei sauditi su Lukaku nonostante l'attaccante abbia già declinato l'offerta mentre si accende il derby tra Inter e Milan per il belga. I nerazzurri hanno già incontrato i dirigenti del Chelsea per chiedere il rinnovo del prestito, mentre, secondo i bene informati, sulla sponda rossonera sarebbe partita l'offerta per l'acquisto, probabilmente anche alla luce degli introiti della imminente cessione di Tonali. Dzeko, dopo due stagioni, saluta l'Inter per approdare in Turchia. L'attaccante bosniaco (che era a fine contratto) nella prossima stagione indosserà la maglia del Fenerbahce. Ad annunciarlo è lo stesso club turco con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. «L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento». Secondo il portale turco Fanatik il bosniaco avrà un ricco bonus alla firma di circa 5 milioni di euro, mentre il contratto avrà la durata di 2 anni e gli porterà uno stipendio da 4,5 milioni netti a stagione più bonus fino a 1 milioni. È corsa a tre per la stellina del Sassuolo, Frattesi: il giocatore è valutato dal club emiliano tra i 30 e i 40 milioni di euro. Milan, Inter e Juventus ne seguono le tracce con la Roma alla finestra. Sull'asse Lazio-Juventus, salgono le quotazioni per un possibile arrivo nella Capitale di Rovella, reduce da un'ottima stagione in prestito al Monza e, soprattutto, molto gradito a Maurizio Sarri come sostituto di Milinkovic-Savic, sempre più diretto verso la Juventus. In attesa di capire il futuro di Rabiot, il club bianconero ha messo gli occhi su Thomas Partey, centrocampista classe 1993 di proprietà dell'Arsenal. Il suo contratto scadrà nel 2024 e potrebbe dunque lasciare Londra già in questa sessione di mercato. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento e l'affare si potrebbe concretizzare per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il Liverpool ha fatto un sondaggio per Chiesa, molto apprezzato da Klopp. Tempo di rinnovi in casa Lazio: vicino l'accordo per prolungare i contratti di Pedro e Luis Alberto (fino al 2027, a 4 milioni di euro più bonus con gli agenti che attendono solo la conferma scritta per chiudere). Il prossimo a rinnovare sarà Zaccagni.

