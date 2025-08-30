Tommy, libero uno dei rapitori 

Parma . Quasi vent’anni fa, la sera del 2 marzo 2006, Salvatore Raimondi, un ragazzo con qualche lavoro saltuario e la passione per la box, sfilò dal seggiolone il piccolo Tommaso Onofri, di neanche 18 mesi, sotto lo sguardo terrorizzato dei genitori del piccolo che lui e il complice avevano legato. Lo rapì insieme a Mario Alessi, che in casa Onofri aveva svolto dei lavoratori da muratore. Avrebbero dovuto affidare il bambino alla compagna di quest’ultimo, Antonella Conserva. Un sequestro a scopo di un riscatto, ma qualcosa andò storto. Il piccolo Tommy fu ucciso quella stessa sera, da Alessi come stabilito dalle sentenze, anche se il corpo fu trovato un mese dopo.

Il dolore senza rimedio

Oggi Raimondi, scontata la pena di vent’anni di carcere (in realtà 16, con le riduzioni previste per legge), è un uomo libero. «Noi siamo condannati a vita», è il commento della madre del piccolo Tommy, Paola Pellinghelli. L’uomo, oggi 46enne, è uscito dal carcere di Forlì nelle scorse settimane: aveva in realtà scontato la pena nel 2022, ma era rimasto in carcere perché nel 2018 condannato a tre anni e mezzo per estorsione nei confronti di un altro detenuto. «Che si goda la sua vita, noi invece siamo condannati per sempre», ha detto la mamma del piccolo Tommy. Che il 6 settembre avrebbe compiuto 21 anni. Il papà, Paolo Onofri, è morto nel 2014.

Quel tragico giorno

«Non voglio sentire parlare di perdono. Per me sono tutti e tre sullo stesso piano. Non perché ha aiutato la giustizia, è diverso dagli altri, meno responsabile». Fu Raimondi a sfilare il piccolo Tommy dal seggiolone nella casa di Casalbaroncolo, lasciando l’impronta decisiva sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia. Il piccolo fu trovato morto il primo aprile 2006 e la sera stessa furono arrestati Raimondi, Alessi e la compagna di quest’ultimo, Antonella Conserva. Fu Raimondi il primo a confessare che erano stati lui e Alessi, con la complicità di Conserva, a organizzare il sequestro. Raccontò poi che fu Alessi a colpire il piccolo con una vanghetta e a soffocarlo. Condannato a 20 anni con rito abbreviato, per sequestro di persona con morte non voluta dell’ostaggio. Stesso reato contestato ad Antonella Conserva, che però aveva scelto il rito ordinario: 24 anni di carcere. Oggi ha 51 anni e sta finendo di scontare la pena. Mario Alessi, oggi 65enne, è condannato all’ergastolo.

