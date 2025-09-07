Tommy e la lotta alla distrofia, un concerto per aiutarlo 

Non cammina, non respira senza aiuto delle macchine eppure non ha mai smesso di correre dietro alla vita. Thomas Marrocu, per tutti Tommy, 34 anni, affetto da distrofia muscolare, è l’esempio di come la passione e la forza d’animo possano superare ogni barriera.Ma oggi il suo viaggio rischia di fermarsi, per la burocrazia e per difficoltà economiche sempre più insostenibili.

Tommy vive a Quartucciu e conduce un’esistenza indipendente grazie all’assistenza garantita dal progetto regionale “Ritornare a casa”. Ma i fondi non bastano: la sua pensione di invalidità viene assorbita rapidamente da stipendi, ferie degli assistenti e spese quotidiane. L’auto è oggi l’urgenza più grande. Senza un mezzo sicuro e adatto, Tommy rischia di perdere quella libertà di movimento che rappresenta la sua vera boccata d’ossigeno.Per questo, amici, cittadini e associazioni hanno scelto di unirsi e lanciare la campagna #unautopertommy, con l’obiettivo di raccogliere 30 mila euro per acquistare un veicolo usato e attrezzato. L’occasione per dare forza alla raccolta fondi sarà sabato 13 settembre a DoMusArt, dove andrà in scena l’evento “Solidarietà tra Parole e Musica”, un concerto di beneficenza dedicato proprio a lui. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato alla raccolta fondi.

RIPRODUZIONE RISERVATA