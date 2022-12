Tommy Di Chello è morto per i traumi 

Un trauma cranico e altre gravissime ferite su tutto il corpo: è questa la causa del decesso di Tommy Di Chello, mentre Giacomo Bot dopo lo schianto sugli scogli dell’Isola delle Bisce è morto annegato. Sono i primi sommari risultati dell'autopsia sui corpi delle vittime del naufragio del 6 dicembre scorso nell'Arcipelago di La Maddalena. Sono stati comunicati dai medici legali Angela Seddai e Francesco Serra alla pm Nadia La Femina. Ovviamente si tratta di una prima e incompleta valutazione dei consulenti della Procura di Tempio, ma il dato sembra confermare la ricostruzione della Guardia Costiera.

Velocità eccessiva?

L’imbarcazione Cri Cri (due motori da 250 cavalli) la sera del 6 dicembre, intorno alle 18, è arrivata in prossimità dell’Isola delle Bisce a una velocità prossima ai 40 nodi, circa settanta chilometri orari. Dopo l’impatto con un scoglio, l’imbarcazione ha fatto da catapulta proiettando i corpi di Di Chello e Bot verso gli scogli. Le ferite e i traumi descritti dai consulenti della Procura di Tempio sembrano essere compatibili con questa ricostruzione. Tutti gli esami (anche quelli sui sopravvissuti, il golfarancino Carlo Nieddu e il campano Remo Bruno) hanno escluso l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Le famiglie delle vittime

I familiari del golfarancino Tommy Di Chello (40 anni) e del campano Giacomo Bot (56 anni, di Bacoli) da ieri sono assistiti rispettivamente dagli avvocati Pietro Carzedda e Matteo Pinna. I legali hanno nominato un consulente di parte per l’autopsia, il medico legale Francesco Lubinu. Carzedda e Pinna non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Oggi alle 15 nelle chiesetta golfarancina di San Giuseppe, saranno celebrati i funerali di Di Chello. Il sindaco Mario Mulas ha proclamato il lutto cittadino. La salma di Bot sarà portata a Bacoli (un centro del litorale campano) per l’ultimo saluto dei familiari e di tanti amici e colleghi, l’uomo era noto in tutta Italia per i suoi successi nella pesca sportiva.