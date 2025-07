Tommaso Giulini: «I tifosi ci incoraggiano» 

«Lo staff mi piace. E grazie ai tifosi per l’incoraggiamento dimostrato con la campagna abbonamenti». Tommaso Giulini è con il suo Cagliari nel ritiro di Ponte di Legno-Temù e, al microfono di Videolina e Radiolina, parla della sua dodicesima stagione in rossoblù. «E da quando ci sono io, questa è la squadra più giovane». Sul fronte mercato, si valutano le offerte per Piccoli, mentre per Folorunsho è quasi fatta con il Napoli. In conferenza stampa Zappa e Deiola si sono soffermati sul clima di serenità e sulla grande carica dell’allenatore Fabio Pisacane. Le foto sono di Valerio Spano.

