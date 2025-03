Tomi’s Oschiri, da un bar al primo posto 

Nel girone G di Terza categoria la capolista Atletico Tomi’s Oschiri si è aggiudicata (1-4) lo scontro al vertice con il Loiri incrementando il vantaggio a +6. A sei giornate dalla fine dei giochi per la società del presidente Tonino Demuro la Seconda è più vicina.

La squadra

Nell’incontro di sabato scorso la vittoria è stata netta grazie alle marcature di Matteo Langiu, Giovanni Solinas (doppietta) e Lorenzo Sotgia, capocannoniere e figlio d’arte: il padre Mariano è l’unico oschirese ad aver giocato in Serie A indossando le maglie di Vicenza e Venezia, vincendo la Serie B con i lagunari (nella serie cadetta ha giocato anche con Parma, Cosenza e Padova). La squadra è affidata a Tonino Budroni, il capitano e leader è il veterano Enrico Arcadu. «La società è nata quattro anni fa», esordisce il vice presidente e direttore sportivo Ciccio Putzu, «da una chiacchierata tra un gruppo di amici nel bar del presidente. La squadra infatti ha preso il nome dello stesso bar: “Tomi’s”. Noi dirigenti, una decina, siamo appassionati di questo sport. In paese c’erano tanti ragazzi di valore che non giocavano per svariati motivi e per questo abbiamo deciso di allestire una nuova squadra per stimolarli a riprendere a calcare i campi. La rosa è composta da ragazzi di Oschiri, a eccezione di due calciatori che comunque risiedono nei paesi limitrofi». L’obiettivo è «il salto di categoria. Abbiamo rinforzato l’organico della passata stagione inserendo quattro giocatori di categoria superiore. Mancano sei incontri, dobbiamo stare concentrati. Ringraziamo il Comune per la concessione delle strutture che condividiamo con l’Oschirese, compagine che milita in Promozione».

I gironi

Nel girone A di Terza categoria il Villaperuccio, corsaro sul campo dell’Atletico Uta, mantiene due punti di vantaggio sul Teulada vittorioso a Siliqua. Il Carloforte ha ottenuto l’ottava vittoria di fila contro l’Antas. Nel girone B il Calcio Kalagonis approfitta del turno di riposo del Mulinu Becciu e, con la vittoria di Burcei, si porta al comando. I cagliaritani hanno però due gare in meno. Clamoroso il risultato tra Real Parteolla e Maracalagonis, terminato 1-21 per i maresi.

Nel girone C ritorno al successo per la capolista Oratorio Terralba che, nell’incontro di cartello, ha piegato il Monterra. Al secondo posto la Narboliese, grazie al successo col Nuragus, stacca il Monterra. Nel gruppo E giornata di riposo per la prima della classe Monte Muros. Poker della Nulese contro il Supporters Ardara, che distanzia in seconda posizione il Nugheddu sconfitto dall’Ebadottu Carlo Fresu. Nel gruppo F arriva la diciannovesima vittoria su venti gare per la Viddalbese, ormai a un passo dalla Seconda.