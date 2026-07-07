Tomicus, carissimo parassita 

Chiome annerite e rami secchi tra i pini marittimi. L’oasi ambientale nell’area in concessione al Comune di Girasole è solo l’ultimo caso di un fenomeno ben più ampio che coinvolge gran parte dei centri costieri e qualche sito ad alta quota. Il tomicus, un parassita dei pini che succhia la linfa fino a far morire gli alberi, ha già aggredito una moltitudine di alberi tra Arbatax, Lotzorai, Girasole, Bari Sardo, Cardedu e Urzulei. Gli amministratori comunali s’interrogano sul piano d’intervento, facendo i conti anche con il profilo finanziario. Giusto a titolo esemplificativo, nella pineta tra S’Isula Manna e Arbatax insistono 4mila piante e secondo la stima del consulente che ha effettuato il sopralluogo l’azione risolutiva presenta una spesa di 30mila euro. L’ipotesi sarebbe un trattamento ogni 4 piante.

Emergenza fitosanitaria

Nella lotta al famigerato parassita scende in campo anche l’Unione dei Comuni del nord Ogliastra che dialoga con il consigliere provinciale all’Ambiente, Lodovico Piras. Serve un’azione congiunta per racimolare risorse, coinvolgendo anche la Regione, per intervenire senza indugi. A Lotzorai, nella pineta di Is Orrosas, il Comune è intervenuto abbattendo le piante ammalorate. Il coleottero si è annidato anche a Tancau. «La situazione - conferma Cesare Mannini, sindaco di Lotzorai - è seria e grave. Quando si è presentato il problema siamo intervenuti eradicando gli arbusti. Stiamo comunque monitorando la situazione. È bene pensare di sostituire le pinete, indebolite e suscettibili all’attacco del parassita». Ivan Mameli ravvisa problemi di competenze: «Noi, di recente, abbiamo tagliato e distrutto una trentina di arbusti malati. Nell’area, con la collaborazione dei volontari, ne abbiamo piantumato nuove».

Il caso Batteria

La pianta in condizioni critiche è l’eden ideale per il tomicus, che trasforma la sostanza organica in sostanza minerale di cui si ciba. A Batteria la lentezza burocratica è stata sua alleata. Due gare per l’affidamento dell’intervento sono fallite (anche per scarsa convinzione dell’impresa che aveva partecipato al bando) e il parassita si è decuplicato. L’invasione costa carissima: delle 4mila pianta ne resteranno in piedi più o meno mille. Un autentico stillicidio di pini. Nei prossimi mesi con 170mila saranno piantumati nuovi arbusti.

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