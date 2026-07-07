VaiOnline
Tortolì.
08 luglio 2026 alle 01:37

Tomicus, carissimo parassita 

Serviranno 30mila euro per salvare i pini della fascia costiera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chiome annerite e rami secchi tra i pini marittimi. L’oasi ambientale nell’area in concessione al Comune di Girasole è solo l’ultimo caso di un fenomeno ben più ampio che coinvolge gran parte dei centri costieri e qualche sito ad alta quota. Il tomicus, un parassita dei pini che succhia la linfa fino a far morire gli alberi, ha già aggredito una moltitudine di alberi tra Arbatax, Lotzorai, Girasole, Bari Sardo, Cardedu e Urzulei. Gli amministratori comunali s’interrogano sul piano d’intervento, facendo i conti anche con il profilo finanziario. Giusto a titolo esemplificativo, nella pineta tra S’Isula Manna e Arbatax insistono 4mila piante e secondo la stima del consulente che ha effettuato il sopralluogo l’azione risolutiva presenta una spesa di 30mila euro. L’ipotesi sarebbe un trattamento ogni 4 piante.

Emergenza fitosanitaria

Nella lotta al famigerato parassita scende in campo anche l’Unione dei Comuni del nord Ogliastra che dialoga con il consigliere provinciale all’Ambiente, Lodovico Piras. Serve un’azione congiunta per racimolare risorse, coinvolgendo anche la Regione, per intervenire senza indugi. A Lotzorai, nella pineta di Is Orrosas, il Comune è intervenuto abbattendo le piante ammalorate. Il coleottero si è annidato anche a Tancau. «La situazione - conferma Cesare Mannini, sindaco di Lotzorai - è seria e grave. Quando si è presentato il problema siamo intervenuti eradicando gli arbusti. Stiamo comunque monitorando la situazione. È bene pensare di sostituire le pinete, indebolite e suscettibili all’attacco del parassita». Ivan Mameli ravvisa problemi di competenze: «Noi, di recente, abbiamo tagliato e distrutto una trentina di arbusti malati. Nell’area, con la collaborazione dei volontari, ne abbiamo piantumato nuove».

Il caso Batteria

La pianta in condizioni critiche è l’eden ideale per il tomicus, che trasforma la sostanza organica in sostanza minerale di cui si ciba. A Batteria la lentezza burocratica è stata sua alleata. Due gare per l’affidamento dell’intervento sono fallite (anche per scarsa convinzione dell’impresa che aveva partecipato al bando) e il parassita si è decuplicato. L’invasione costa carissima: delle 4mila pianta ne resteranno in piedi più o meno mille. Un autentico stillicidio di pini. Nei prossimi mesi con 170mila saranno piantumati nuovi arbusti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

La manovra supera  il miliardo di euro ma rischia altri rinvii

Variazione ancora ferma in commissione Ieri tavolo di maggioranza interlocutorio 
Roberto Murgia
Il progetto contestato

Cala Finanza, ricorsi e nuove proteste

Presidio dei comitati a Porto San Paolo. La Forestale indaga sulle opere 
Andrea Busia
La tragedia

Bimbo di nove anni  muore sulla spiaggia davanti ai genitori

Santa Teresa Gallura, inutili i tentativi di salvare il piccolo turista norvegese 
Andrea Busia
Il caso

Lavitola dal Pm, l’accusa è di strage

Ranucci incredulo: «Siamo amici». Tramonta la pista dell’avvertimento a Report 