Tombolata, grande festa alla DomusArt 

Per l’Epifania alla DomusArt Quartucciu ha risposto presente. Grande partecipazione alla tombolata che ha coinvolto bambini, famiglie e anziani.

Soddisfatta la vicesindaca Elisabetta Contini: «Un successo incredibile. Ci ha fatto particolarmente piacere vedere così tanti bambini con le loro famiglie, ma anche una bella rappresentanza degli iscritti di Casa Cossu. Eventi come questi rafforzano il senso di comunità. Tanti premi per tutti: una cassetta di frutta offerta da Luciano Serra della ProLoco, 10 pizze d’apporto offerte dalla pizzeria D'élite, giochi di società e tanti gadget».

Il primo premio per il concorso dei balconi è stato vinto da Roberta Cabras, secondo posto per Anna Piras. Tanti premi anche nel concorso dei giardini: primo premio a Pasqualino Meloni di Sant’Isidoro, seconda Alessandra Serra.

«È la prima volta che partecipa un residente di Sant’Isidoro. Auspichiamo per i prossimi anni tanti altri partecipanti del borgo», conclude il consigliere Simone Santarbara.

RIPRODUZIONE RISERVATA