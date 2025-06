«Tombino rotto, basta transenne» 

Nel bel mezzo di via Vittorio Veneto qualche tempo fa un tombino è sprofondato. Per scongiurare i pericoli il pozzetto, come peraltro successo già in diverse occasioni, è stato circondato dalle transenne.Così adesso le barriere giacciono in mezzo alla carreggiata con gli automobilisti costretti a fare lo slalom per poter passare.

«Siamo in questa situazione da due mesi» dice un residente della zona Aldo Scanu, «pensavamo che dopo avere sistemato le transenne per evitare che qualcuno ci finisse dentro, avrebbero subito provveduto alla riparazione, invece non è cambiato niente». Lo stesso era successo anche in via Porcu: qui il pozzetto era sprofondato nel bel mezzo del marciapiede ed era rimasto mesi circondato dalle transenne, compreso il periodo di Natale.

