Tombino rischia di sprofondare:  operai al lavoro  

Dopo gli interventi di qualche giorno fa, ieri le squadre di Abbanoa sono tornate in città per sistemare un tombino in via Turati all’incrocio con via Marconi. È stato necessario sostituire la struttura di un pozzetto fognario che rischiava di cedere. Per questo è stato utilizzato un escavatore per arrivare in profondità.

Si tratta del tombino che già nei mesi scorsi era sprofondato costringendo a un intervento di urgenza, per consentire il passaggio in sicurezza di auto e pedoni. In seguito si era provveduto a riasfaltare e rimettere a livello in attesa dell’intervento definitivo di ieri.

Minimi i disagi per il traffico anche perché i lavori sono terminati persino prima del previsto.

Nelle scorse settimane le squadre di Abbanoa avevano invece effettuato un intervento in viale Colombo su richiesta del Comune, per la sostituzione di tre pozzetti fognari che non erano molto stabili. (g. da.)

