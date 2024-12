Tombino riparato ma resta l’ostacolo 

Finché passano le auto, il problema è minore. Da quelle parti, però, transitano anche gli autobus del Ctm, e piuttosto di frequente. Così, il restringimento della carreggiata in via del Redentore, poco prima dell’incrocio con via Giulio Cesare, diventa causa di disagi e pericoli.

La colpa è da attribuire a un tombino, già messo in sicurezza, la cui cartellonistica ancora da rimuovere costringe gli automobilisti allo slalom per evitare l'ostacolo. Quando la manovra è effettuata dai bus, il mezzo finisce per occupare l’intera corsia, e nel senso opposto la fila di auto parcheggiate non consente di allargarsi più di tanto. Il risultato è che gli automobilisti che non si fermano rischiano un frontale. Un fatto che spesso si traduce anche in rallentamenti per il traffico. «Una situazione che perdura da mesi», denunciano i residenti, aspettando la rimozione del cartello che, spiegano dal Comune, arriverà a giorni.

