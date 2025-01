Tombino pericoloso in via Aldo Moro 

Da più di un mese in via Aldo Moro, c’è un tombino con protezione di sicurezza, pericoloso per automobili e persone. Visto che non si può continuare così dopo troppo tempo e sollecitazioni, i putzesi si lamentano di questa situazione. E ci sono altre zone pericolose, come via La Malfa. Anche qui si aspettano interventi, da troppo tempo.

«Abbiamo appaltato dei lavori all’interno del paese», spiega il sindaco, Antonino Munzittu. «Purtroppo questa impresa non ci ha ancora aiutato nonostante la nostra richiesta. Ha iniziato anche altri lavori (come la zona dove ci sarà una pista ciclabile) che però non sono stati ancora completati». Ancora, dice il sindaco, la ditta non ha ancora iniziato altri lavori. «A questo punto - continua Antonino Munzittu -dovrò chiedere, di nuovo, che intervengano al più presto. Non possiamo tenere il paese così per troppo tempo». (l. e.)

