Tombini pericolosi in via Cavour: «Troppi rischi per i pedoni» 

Pedoni a rischio in via Cavour. La colpa questa volta non è dell’asfalto dissestato ma dei tombini che hanno le griglie mancanti o danneggiate. In alcuni casi mancano proprio delle parti tanto che è facilissimo infilarci il piede all’interno e farsi molto male. Tra l’altro per via delle auto in sosta, i pedoni sono costretti a passare in mezzo alla carreggiata e, soprattutto quando cala l’oscurità e i pozzetti sono poco visibili, inciampare è un attimo. La questione era già stata segnalata anche al Comando della Polizia locale ma per ora tutto è rimasto com’è. Tra l’altro via Cavour è avvolta anche da un odore nauseabondo a tutte le ore del giorno non solo per via dei pozzetti ma anche perché viene utilizzata come bagno pubblico.

«Questi tombini sono in queste condizioni da tantissimo tempo» commenta Maria Collu 76 anni, «io che lo so ci sto attenta e cerco di passare da un’altra parte ma chi da qui non passa mai rischia davvero di infilarci il piede e cadere. Dovrebbero mettere almeno qualcosa per delimitarli». Impossibile però sistemare le transenne perché la strada è stretta e non consentirebbe il passaggio delle auto. La situazione dei tombini è critica anche in altre strade della città e lo stesso vale per i chiusini dell’acqua spesso privi di copertura.

