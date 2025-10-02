Tombini ostruiti, al via il piano per la pulizia 

In diverse vie tombini ostruiti da fogliame, terra e detriti, con pericolo di allagamenti in caso di pioggia. L'allarme è lanciato dalla consigliera del Pd Francesca Congiu, che richiama «l’urgenza di un intervento di pulizia straordinaria dei tombini e delle caditoie. Con l’approssimarsi della stagione delle piogge autunnali, è fondamentale prevenire disagi e danni causati dal cattivo deflusso delle acque». Aggiunge: «Diversi cittadini segnalano situazioni critiche nelle vie San Gavino, Cabras, Pompeo, Sant' Angelo. Chiediamo che si proceda quanto prima, qualora non sia stato già programmato con un piano di manutenzione e pulizia, rendendo pubblico il calendario degli interventi per garantire trasparenza».

Ma l’assessore all’Ambiente, Saverio De Roma, subito rassicura: «Già da fine maggio abbiamo predisposto il piano di pulizia delle caditoie per evitare il rischio idrogeologico: ogni giorno è pulita una zona diversa e Gesenu ci invia un report degli interventi fatti».

