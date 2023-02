Tombini nel mirino dei ladri 

Inoltre una delle grate divelte è stata usata per mandare in frantumi un bidone della raccolta differenziata sistemato sul marciapiede. Altra brutta sorpresa quella che ha interessato gli abitanti di un palazzone di via Nuoro. Alle prime luci dell’alba hanno scoperto che dai loro rubinetti non usciva una goccia d’acqua. «Abbiamo immediatamente segnalato il fatto ad Abbanoa pensando ad un malfunzionamento della rete idrica – dichiara Roberto Bertinelli – una volta appurato però che l’impianto era regolarmente in funzione, come verificato anche dai tecnici intervenuti, ecco l’amara scoperta: qualcuno durante la notte ha avuto la brillante idea di chiudere le valvole posizionate all’esterno del palazzo». Ora rimane da appurare se si tratta ulteriori tentativi di furto o di inspiegabili atti di vandalismo. Ai più attenti la memoria riporta a qualche anno fa quando Carbonia e altri paesi del Sulcis furono al centro di ripetuti furti di grate e chiusini.

«Al momento dell’apertura della tabaccheria – dichiara il commerciante Leandro Scano - mi son accorto di un oggetto nel cestino dei rifiuti. Mi sono avvicinato e ho scoperto che era un pezzo di una grata, tra l’altro pesantissima». Poco dopo si è scoperto che i tombini mancanti erano almeno quattro. Sul luogo dei furti e degli atti vandalici è intervenuta la polizia locale, che come dichiarato dal comandante Andrea Usai «ha immediatamente provveduto a far mettere in sicurezza la zona, considerata la pericolosità data dal rischio che qualcuno potesse cadere all’interno dei tombini sprovvisti di grata». Ma con il passare del tempo sono emersi anche altri atti vandalici, tutti a distanza di pochi metri l’uno dall’altro. All’interno di uno dei tombini scoperti è stato trovato un giubbotto che ostruiva la rete fognaria e che avrebbe potuto impedire il normale flusso delle acque e causare danni ingenti.

Tombini nel mirino di ladri e vandali a Carbonia. Nella centralissima via Nuoro, a due passi dal mercato civico e in prossimità della piazza principale della città, ignoti hanno portato via e danneggiato le grate di alcuni tombini della rete fognaria cittadina. A scoprirlo ieri mattina gli abitanti e commercianti della zona che sono rimasti increduli davanti a tale scempio.

Tombini nel mirino di ladri e vandali a Carbonia. Nella centralissima via Nuoro, a due passi dal mercato civico e in prossimità della piazza principale della città, ignoti hanno portato via e danneggiato le grate di alcuni tombini della rete fognaria cittadina. A scoprirlo ieri mattina gli abitanti e commercianti della zona che sono rimasti increduli davanti a tale scempio.

La scoperta

«Al momento dell’apertura della tabaccheria – dichiara il commerciante Leandro Scano - mi son accorto di un oggetto nel cestino dei rifiuti. Mi sono avvicinato e ho scoperto che era un pezzo di una grata, tra l’altro pesantissima». Poco dopo si è scoperto che i tombini mancanti erano almeno quattro. Sul luogo dei furti e degli atti vandalici è intervenuta la polizia locale, che come dichiarato dal comandante Andrea Usai «ha immediatamente provveduto a far mettere in sicurezza la zona, considerata la pericolosità data dal rischio che qualcuno potesse cadere all’interno dei tombini sprovvisti di grata». Ma con il passare del tempo sono emersi anche altri atti vandalici, tutti a distanza di pochi metri l’uno dall’altro. All’interno di uno dei tombini scoperti è stato trovato un giubbotto che ostruiva la rete fognaria e che avrebbe potuto impedire il normale flusso delle acque e causare danni ingenti.

Raid vandalico

Inoltre una delle grate divelte è stata usata per mandare in frantumi un bidone della raccolta differenziata sistemato sul marciapiede. Altra brutta sorpresa quella che ha interessato gli abitanti di un palazzone di via Nuoro. Alle prime luci dell’alba hanno scoperto che dai loro rubinetti non usciva una goccia d’acqua. «Abbiamo immediatamente segnalato il fatto ad Abbanoa pensando ad un malfunzionamento della rete idrica – dichiara Roberto Bertinelli – una volta appurato però che l’impianto era regolarmente in funzione, come verificato anche dai tecnici intervenuti, ecco l’amara scoperta: qualcuno durante la notte ha avuto la brillante idea di chiudere le valvole posizionate all’esterno del palazzo». Ora rimane da appurare se si tratta ulteriori tentativi di furto o di inspiegabili atti di vandalismo. Ai più attenti la memoria riporta a qualche anno fa quando Carbonia e altri paesi del Sulcis furono al centro di ripetuti furti di grate e chiusini.

L’amministrazione comunale, proprietaria delle grate, condanna fermamente l’accaduto. «Di qualsiasi cosa si tratti è un atto riprovevole. Un segnale preoccupante - dichiara l’assessore all’urbanistica e alle manutenzioni Piero Porcu - non va trascurato, inoltre, che per colpa di dei vandali qualche cittadino si poteva far veramente male. Ci adopereremo per la sostituzione delle grate e ci auguriamo che gli autori di questo gesto vengano quanto prima assicurati alla giustizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata