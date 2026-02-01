Tombini intasati, case invase dai liquami 

I problemi erano cominciati già mercoledì scorso: l’acqua aveva invaso il cortile e l’ingresso delle abitazioni costringendo i vigili del fuoco e la protezione civile a un intervento di urgenza.

Ieri però le cose sono precipitate: una palazzina all’angolo tra via Manara e via De Pretis si è allagata di liquami con i residenti dei piani bassi che in pochi attimi hanno perso tutto: mobili, elettrodomestici, i ricordi di una vita. Tutta colpa dei tombini fognari sistemati lungo la strada che, tappati da stracci, pannolini e quant’altro, non sono riusciti a far defluire l’acqua in eccesso , Così poco dopo l’intervento dei vigili del fuoco con le pompe, si è di nuovo allagato tutto. A risolvere la questione è stato poi in mattinata l’intervento delle squadre di Abbanoa che hanno svuotato e ripulito i tombini.

La rabbia

«In casa l’acqua era alta quasi mezzo metro», racconta una residente Eleonora Ruggeri, «è caduto persino il frigorifero. Ho perso tutto». L’amara scoperta al risveglio, «come già successo mercoledì si è allagato prima il cortile e poi le case e non sto parlando di acqua piovana ma di acque nere, di fogna tutta dentro casa. Mi ha distrutto ogni cosa». Già la settimana scorsa i vigili del fuoco, «ci avevano detto che il problema era dei pozzetti fognari sulla strada e abbiamo fatto anche un esposto ad Abbanoa. Sarò costretta a lasciare la mia casa perché qui non si può più vivere».

L’allagamento ha fatto saltare anche la corrente in tutta la palazzina. «E siamo rimasti senza energia elettrica per diverso tempo», spiega l’inquilino del primo piano Giuseppe Ortu, «per fortuna io che abito più in alto non ho avuto danni strutturali, ma ai miei vicini il livello è salito all’altezza dei materassi dei letti. I vigili del fuoco ci avevano liberato ma poi siccome i tombini erano ostruiti l’acqua è rientrata subito».

Abbanoa in azione

A fine mattina l’intervento di Abbanoa che spiega: «I tecnici hanno verificato dai pozzetti e appurato che la rete fognaria non ha alcuna rottura ed è pienamente operativa». E ancora: «Si è trattato di un intasamento e dell'intromissione delle acque piovane. Purtroppo spesso nelle reti fognarie vengono gettati impropriamente rifiuti che dovrebbero avere un altro tipo di smaltimento. All'origine dei guasti nelle reti fognarie c’è quasi sempre un intasamento causato da questi rifiuti, come pannolini, pannoloni, stracci come in questo caso. È nell'interesse degli stessi cittadini evitare di gettare queste cose perché altrimenti succede che si ritrovino lo sversamento fognario proprio di fronte a casa».

